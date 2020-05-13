На стимулирующие надбавки выделили более 12 миллионов рублей
В Забайкальском крае выплатят стимулирующие надбавки медицинским специалистам, непосредственно участвующим в оказании помощи забайкальцам, больных коронавирусной инфекцией. Министерство финансов региона профинансировала на это расходы более чем на 12 миллионов рублей.
Ранее правительством края было принято решение установить выплаты врачам, оказывающим скорую медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 в размере 50 тысяч рублей в месяц. Среднему медицинскому персоналу, младшему медицинскому персоналу и водителям скорой медицинской помощи – 25 тысяч рублей в месяц.
Врачам, которые оказывают специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 выплата составит 80 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу – 50 тысяч рублей в месяц, младшему медицинскому персоналу – 25 тысяч рублей в месяц.
Надбавки за особые условия труда и дополнительную нагрузку получат медработники, оказывающие помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция и лицам из групп риска. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Медработники в Забайкалье, борющиеся с COVID-19, получат выплаты
Власть, Фото:
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