В Забайкалье сохраняются почти все ограничения по коронавирусу

Разрешены одиночные занятия спортом и прогулки с детьми



В Забайкалье на настоящий момент сохраняются все основные ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба правительства региона, об этом в интервью «ГТРК-Чита» рассказал вице-премьер края Андрей Гурулев.



- С 12 мая разрешили пробежки, одиночные занятия на спортивных снарядах на улицах, прогулки с детьми. Динамика, которую мы видим сегодня, она не позволяет снять все ограничения сразу, – заявил зампред краевого правительства.



Андрей Гурулев отметил, что в Забайкалье одни из самых мягких условий режима самоизоляции.



- Парикмахерские, непродовольственные магазины работают, но обязаны соблюдать регламент безопасности. Все прилетающие из других регионов проходят сразу тест на коронавирус, по автомобильному сообщению число въезжающих сократилось многократно. – добавил вице-премьер.



Всего в Забайкалье на 13 мая зафиксировано 432 подтвержденных диагноза коронавирусной инфекции, один летальный исход. В данный момент четыре человека находятся в тяжёлом состоянии, один на ИВЛ. 140 полностью выздоровели и выписаны из больниц.



Ношение защитной маски или респиратора, которые снижают риск заражения коронавирусной инфекции, стало обязательным при посещении общественных мест в Забайкальском крае.

Граждане обязаны носить защитные маски или респираторы:

- в жилых домах, включая подъезды, лестницы, лестничные площадки, лифты;

- в помещениях, в том числе на рынках, иных торговых объектах,

- во дворах, в том числе на детских площадках и других местах;

- в общественном транспорте;

- на рабочем месте при выполнении деятельности, которая разрешена.

