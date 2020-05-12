В Иркутской области с 14 мая стартует поэтапный выход из режима ограничений

С 20 мая в регионе планируется ввести обязательное ношение маски в общественных местах и транспорте



В Иркутской области с 14 мая планируется начать первый этап выхода из режима ограничений, связанных с COVID-19. Об этом рассказал сегодня, 12 мая, исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на заседании оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории региона.



Иркутская область вошла в перечень 11 субъектов Федерации, в которых эпидемическая ситуация и объём принимаемых мер для сдерживания распространения COVID-19 позволяют начать поэтапный выход из режима ограничений.



- Прежде всего, это коснётся предприятий малого и среднего бизнеса. Их в области зарегистрировано 89 тысяч, на них работают 800 тысяч человек. С момента введения режима повышенной готовности закрыто 48 тысяч предприятий – почти 54 процента. В отпуск было отправлено 120 тысяч человек – 15 процентов от общего числа занятых в малом бизнесе, - пояснил Игорь Кобзев.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, с соблюдением необходимых мер безопасности станет возможна работа бань, стоматологических кабинетов, предприятий бытового обслуживания, сервисных центров, магазинов, торгующих отдельными видами непродовольственных товаров, площадью не более 400 квадратных метров и оборудованных отдельным входом.



- На первом этапе возобновления деятельности предприятий и организаций в условиях эпидемического распространения COVID-19 на территории Иркутской области начнут работу 8 215 субъектов малого и среднего предпринимательства, в которых занято 25 845 работников, – пояснил первый заместитель губернатора – председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.



Кроме того, планируется разрешить занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и прогулки на улице не более двух человек вместе, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок. Требование соблюдать социальную дистанцию сохранится.



Также Игорь Кобзев сообщил, что в Иркутской области продлён режим самоизоляции до 31 мая для людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания.



- Режим самоизоляции подразумевается и для тех граждан, чьи предприятия по-прежнему не работают, для студентов и школьников. Им рекомендовано оставаться дома, выходить на улицу в случае крайней необходимости и при этом обязательно носить маски и соблюдать социальную дистанцию, – сказал глава региона.



Врио губернатора обратил особое внимание на то, что с 20 мая в Иркутской области в связи с ослаблением режима ограничений и возобновлением работы части предприятий планируется ввести обязательный масочный режим в общественных местах и транспорте.



– Из областного бюджета будет выделено 50 миллионов рублей на закупку многоразовых масок. Их бесплатно раздадут социально незащищённым гражданам: пенсионерам, многодетным семьям, малообеспеченным, инвалидам, – сказал Игорь Кобзев.



По данным на утро 12 мая, в регионе зарегистрировано 354 случая коронавирусной инфекции. Из 20 новых случаев за сутки восемь зафиксированы у граждан, прибывших в Иркутскую область на работу вахтовым методом. В связи с этим по поручению главы области с сегодняшнего дня в регионе приостановлен на 10 дней приём вахтовиков. За это время необходимо выяснить, как складывается ситуация в коллективах, и обследовать работников.



- Специалисты особо обращают внимание на меры защиты и необходимость раннего выявления вируса. На предприятиях нужно продолжать термометрию и выявлять людей с признаками респираторных заболеваний. Кроме того, ни в коем случае нельзя снижать количество тестов. Необходимо продолжать меры по изоляции граждан с подозрением на коронавирус как можно раньше. Только при выполнении всех этих условий возможно возобновление работы предприятий, поэтапное снятие ограничений и возвращение к нормальной жизни, – подчеркнул Игорь Кобзев.



