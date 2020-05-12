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Глава Бурятии попал в топ-100 по упоминаемости в Telegram

Глава Бурятии попал в топ-100 по упоминаемости в Telegram
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
После Алексея Цыденова идут президент Турции и министр промышленности и торговли России

Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» подготовили топ-100 по персональным упоминаниям в телеграм-каналах за 4 — 10 мая 2020 года.

Глава Бурятии Алексей Цыденов занял в рейтинге 83 место, количество упоминаний про него составило 337 раз.

На прошлой неделе Алексей Цыденов занимал 99 место.

После главы Бурятии идут президент Турции Реджеп Эрдоган (84 место), министр промышленности и торговли России Денис Мантуров (85), председатель Госдумы Вячеслав Володин (86), глава «Роснано» Анатолий Чубайс (87) и т.д.

Что касается первых строчек рейтинга, то лидирует президент России Владимир Путин – количество упоминаний про него составляет 28527 раз. На втором месте Сергей Собянин, мэр Москвы (10191), на третьем – президент США Дональд Трамп (8277).

глава Бурятии рейтинг
 
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