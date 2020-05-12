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Экс-главврач больницы в Бурятии готова вернуться к врачебной практике из-за коронавируса

Экс-главврач больницы в Бурятии готова вернуться к врачебной практике из-за коронавируса
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
«Eсли нужно будет, и мы пойдём и там будем помогать», - сказала Светлана Будаева

Депутат Народного Хурала, заместитель председателя комитета по социальной политике парламента Бурятии, заслуженный врач РФ, бывший главврач Селенгинской центральной районной больницы Светлана Будаева заявила о том, что ситуация с коронавирусом достаточно серьёзная и в мире, и стране. Она отметила, что в Бурятии «ситуация под контролем, вполне управляемая». Она заявила, что как медик, если того потребуют обстоятельства, тоже снова приступит к врачебной практике, поскольку видит, «как нагрузка на медицинских работников возросла».

Светлана Будаева отметила, что обращает внимание на то, что в Бурятии глава, правительство, Роспотребнадзор и министерство здравоохранения отработали своевременность принятия решения.

- Вы все знаете о том, что в мире происходит, что в Российской Федерации происходит. И самое-то главное, что обращает на себя внимание, у нас в Бурятии – это своевременность, которую отработали полностью и правительство, и глава, и министерство здравоохранения. Я думаю, что все находится под контролем. Конечно, объём работы возрастает. Вы же слышите, что возникают новые очаги. В этих очагах очень много трудится и наших работников амбулаторного звена, потому что нужно постоянно смотреть контактных, надо постоянно держать контроль, нужно постоянно брать анализы. И, я считаю, что вполне управляемая ситуация, - сказала журналистам Светлана Будаева.

Она отмечает, что нагрузка на медицинских работников возросла.

- Тем более при таком дефиците кадров, который у нас существует в республике. Тем не менее, каким-то образом из ситуации выходят. Я считаю, что надо мобилизоваться нам всем, мобилизовать надо все эти ресурсы, которые у нас есть, не обязательно, чтобы это были только врачи-инфекционисты. Должны быть задействованы все медицинские работники, которые находятся на территории республики, тогда мы должны справиться, - отметила депутат Хурала.

- Естественно, в любой работе есть определённые недостатки – это все знают. А при таком массовом поступлении больных, с каким сталкиваются сегодня медики, конечно, надо иметь определенную выдержку. Ситуация сегодня серьезная, но я надеюсь, что медики все равно готовы к этому, от этого никуда не денешься, и мы обязаны будем работать. Я говорю о том, что, если нужно будет, и мы пойдем, и там будем помогать, если это будет нужно. Вот такая ситуация сегодня, - добавила она.

Зампред комитета Хурала по социальной политике отметила, что очень много в борьбе с пандемией зависит от сохранения режима самоизоляции, от ответственности людей.

- И очень много зависит, конечно, от людей, от населения, от понимания и, я думаю, что средства массовой информации достаточно много над этим работают. Мне приятно, что они отрабатывают, много пишут, говорят об этом – это очень важно, потому что именно из средств массовой информации узнаёт все население, что дальше будет у нас, и каким образом мы должны в этой ситуации действовать, как себя вести и прочее, - сказала Светлана Будаева.
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