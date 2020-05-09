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Улан-удэнские депутаты поздравили горожан с Днём Победы

Улан-удэнские депутаты поздравили горожан с Днём Победы
Власть,  Фото:администрация Улан-Удэ
Председатель горсовета Чимит Бальжинимаев возложил цветы к Вечному огню

Сегодня в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Улан-Удэ состоялась церемония возложения цветов и венков Вечному огню на Мемориале Победы. Также у памятника маршалу Константину Рокоссовскому возложили гирлянду и выставили почётный караул.

На церемонии присутствовали военные, волонтёры и официальные лица, в том числе депутаты Улан-Удэнского городского совета. Депутаты также возложили цветы и поздравили улан-удэнцев с Днём Победы.

- Сегодня великий праздник в нашей стране, мы отмечаем 75-летие Дня Победы в Великой Отечественной войне. Это великий праздник, самый светлый и самый дорогой для каждого жителя нашей страны. В Улан-Удэ не гремели бои. Но тысячи горожан защищали Родину на фронте и самоотверженно трудились в тылу. За выдающиеся заслуги перед Отечеством, за мужество и самоотверженность жителей Улан-Удэ награжден одной из высших наград Советского Союза - орденом Трудового Красного знамени. А четыре года назад столице Бурятии было присвоено звание города трудовой доблести и славы. И сегодня наша задача – сохранить память о величайших достижениях наших земляков и быть их достойными последователями, - сказал председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев.

Он отметил, что с каждым годом ветеранов рядом с нами становится всё меньше, и возможность пообщаться с каждым из них и поздравить – становиться все ценнее.

- Все депутаты Улан-Удэнского городского совета принимают самое активное участие в районных мероприятиях, проводимых администрацией города Улан-Удэ и на своих округах. Поздравляю всех с праздников Победы! Желаю крепкого здоровья, благополучия и процветания, мирного неба над головой! – поздравил Чимит Бальжинимаев.




День Победы ГорсоветУУ
 
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