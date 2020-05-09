Трутнев призвал регионы ДФО не спешить с отменой режима самоизоляции

«Снятие ограничительных мер не должно быть поспешным, цена ошибки – здоровье и жизни людей», - заявил полпред президента в ДФО
Заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что не следует спешить с отменой ограничительных мер из-за коронавируса. Он отметил, что это, напротив, может привести к росту числа больных.
Как сообщает пресс-служба полпредства ДФО, 8 мая на совещании по недопущению распространения коронавирусной инфекции на Дальнем Востоке обсуждались предложения по возможному снятию ограничительных мер.
- Снятие ограничительных мер не должно быть поспешным. Все действия нужно выверить с тем, чтобы не допустить отката по росту заболеваемости назад. Цена ошибки – здоровье и жизни людей, - заметил Юрий Трутнев.
Он добавил, что регионы ДФО получат более 18 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом.
- Кроме того, за счёт средств Фонда развития Дальнего Востока и Арктики и крупнейших компаний более 950 млн рублей направлены на закупку средств индивидуальной защиты для врачей, из них 300 млн рублей предоставлено в виде прямой финансовой помощи пяти наиболее нуждающимся регионам – Забайкалью, Бурятии, Камчатке, Магаданской области, Еврейской автономной области, - отметил Юрий Трутнев.
На совещании назвали регионы с недостаточным уровнем обеспеченности койко-местами с аппаратами ИВЛ. Бурятии в этом списке не оказалось, среди озвученных регионов – Забайкальский край, Хабаровский край, Амурская область. При этом отмечена необходимость в обеспечении в полном объёме медучреждений ДФО квалифицированным медицинским персоналом.
В течение мая дальневосточные врачи получат ещё 200 тысяч комбинезонов. Кроме того, через неделю на Дальний Восток доставят 108 тысяч защитных очков. Во второй половине мая в ДФО поступят 204 тысяч респираторов.
По данным Роспотребнадзора, на территории ДФО по состоянию на 7 мая зарегистрировано 3463 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции. Недельные темпы прироста заболеваемости регионов ДФО в целом ниже среднероссийских показателей, однако превышение среднероссийских показателей (6,8%) наблюдается в Бурятии (10,9%) и Якутии (10,6%).
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на утро 9 мая уже 570 случаев заражения коронавирусом (+22 за сутки). Накануне умер пятый пациент с COVID-2019.
10 мая в Бурятии вновь заработает целый ряд предприятий – от мебельных магазинов до автомоек.
Трутнев призвал регионы ДФО не спешить с отменой режима самоизоляции
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