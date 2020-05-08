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В администрации Иркутска произошла смена кадров

В администрации Иркутска произошла смена кадров
Власть,  Фото:pixabay.com
Три заместителя мэра уволились по собственному желанию

В администрации Иркутска произведены новые кадровые назначения. Исполняющим обязанности заместителя мэра – руководителя аппарата администрации Иркутска назначен Андрей Южаков, занимающий должность советника мэра Иркутска.

7 мая по собственному желанию уволен заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике Александр Ким. Заместитель мэра – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Екатерина Козулина написала заявление на отпуск с 7 мая с последующим увольнением.

Татьяна Жичина уволена с должности заместителя мэра – главы Ленинского округа города Иркутска 6 мая 2020 года.

– В отношении главы Ленинского округа выявлены нарушения в сфере защиты государственной тайны. Однако в период нахождения на больничном Татьяной Жичиной было написано заявление по собственному желанию, – отметили в аппарате администрации.

Исполняющим обязанности главы округа назначен Александр Попов, занимающий должность заведующего сектором городской среды отдела коммунального хозяйства управления ЖКХ данного комитета. Исполняющей обязанности заместителя мэра – председателя комитета по градостроительной политике назначена Олеся Куцакова, начальник управления архитектуры и градостроительства комитета. Исполнять обязанности заместителя мэра – председателя комитета по управлению муниципальным имуществом будет Светлана Бурдуковская, занимающая должность начальника земельного департамента КУМИ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
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