Три заместителя мэра уволились по собственному желанию
В администрации Иркутска произведены новые кадровые назначения. Исполняющим обязанности заместителя мэра – руководителя аппарата администрации Иркутска назначен Андрей Южаков, занимающий должность советника мэра Иркутска.
7 мая по собственному желанию уволен заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике Александр Ким. Заместитель мэра – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Екатерина Козулина написала заявление на отпуск с 7 мая с последующим увольнением.
Татьяна Жичина уволена с должности заместителя мэра – главы Ленинского округа города Иркутска 6 мая 2020 года.
– В отношении главы Ленинского округа выявлены нарушения в сфере защиты государственной тайны. Однако в период нахождения на больничном Татьяной Жичиной было написано заявление по собственному желанию, – отметили в аппарате администрации.
Исполняющим обязанности главы округа назначен Александр Попов, занимающий должность заведующего сектором городской среды отдела коммунального хозяйства управления ЖКХ данного комитета. Исполняющей обязанности заместителя мэра – председателя комитета по градостроительной политике назначена Олеся Куцакова, начальник управления архитектуры и градостроительства комитета. Исполнять обязанности заместителя мэра – председателя комитета по управлению муниципальным имуществом будет Светлана Бурдуковская, занимающая должность начальника земельного департамента КУМИ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
В администрации Иркутска произошла смена кадров
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Три заместителя мэра уволились по собственному желанию
Алексей Цыденов на совещании с президентом озвучил несколько мер поддержки
Председатель горсовета Чимит Бальжинимаев пожелал крепкого здоровья ветеранам
Также рассмотрят меры поддержки представителей малого и среднего предпринимательства
Евгений Зиничев прилетел в регион для решения вопросов прохождения пожароопасного сезона
Им значительно снизили удержания из пенсии
Вопрос был рассмотрен на заседании комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета
Проблема грязного воздуха в Улан-Удэ сильно обострилась этой зимой
Президент также поручил рассмотреть выделение финансирования на строительство защитных дамб в районе Читы
Вчерашняя сессия парламента Бурятии запомнилась противостоянием Иринчея Матханова и спикера Владимира Павлова
Министр обороны потребовал отчитаться ему по инфекционному центру в Улан-Удэ
Руководителю «Бурприроды» внесено представление
Новые должности созданы для контроля за пунктами приёма и отгрузки древесины
Информационный сервис о мерах по борьбе с коронавирусом доступен на официальном сайте правительства
Поздравления будут вручены всем получателям, даже если их не будет дома или они переехали