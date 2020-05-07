Глава МЧС РФ поддержал Забайкалье в создании единого центра по пожарам

Евгений Зиничев прилетел в регион для решения вопросов прохождения пожароопасного сезона
Министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев поддержал идею формирования на базе управления МЧС России по Забайкальскому краю единого центра ответственности, который бы контролировал действия по тушению всех пожаров. Об этом он заявил 7 мая, во время рабочей поездки по Забайкалью.
- Вся координация работы должна быть в краевом управлении МЧС России, так как любое возгорание потенциально может перерасти в чрезвычайную ситуацию. Напомню также, что президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить Забайкалью финансирование мероприятий, направленных на повышение уровня прикрытия территории региона подразделениями пожарной охраны, – сказал Евгений Зиничев во время рабочего совещания вопросам пожарной безопасности в Забайкалье.
Глава Забайкалья Александр Осипов, предложивший эту идею федеральному центру, отметил, что проводится большая работа по предупреждению возникновения пожаров и их ликвидации. Пожарные формирования региона, благодаря поддержке федерального центра, могут значительно усилиться.
Так дополнительно для работы на территории края выделен самолет пожаротушения Бе-200, также базируется вертолет с оснащённой системой пожаротушения. С прошлого года укомплектовывается 800 должностей сотрудников МЧС России, специализирующихся на борьбе с пожарами. Благодаря решению минприроды России в прошлом году и с начала 2020 года для Забайкалья закуплено более 130 единиц техники для лесных пожарных формирований, а также проведено финансирование для подготовки лесов к пожароопасному периоду.
- Сегодня благодаря решениям президента России рассматривается вопрос финансирования на создание 40 пожарных частей, которые должны прикрыть населённые пункты, не имеющие в настоящее время соответствующие пожарные прикрытия. Также рассматриваются вопросы о дополнительном финансировании края для противопожарной подготовки муниципалитетов, сельхозпроизводителяей. Думаю, что благодаря федеральному центру, вниманию и постоянной помощи президента России мы будем дальше ежегодно наращивать и увеличивать оснащенность края для борьбы с пожарами, – подчеркнул губернатор.
Александр Осипов также отметил, что в пожароопасный период важно обеспечивать безопасность забайкальцев. В текущем году погодные условия благоприятны для возникновения и распространения пожаров, существуют риски возникновения угрозы для жизни и здоровья жителей региона, потери имущества. Но силами МЧС и сводными пожарными формированиями этого удается избежать. По словам руководителя регионального Управления МЧС России Николая Басова, с начала 2020 года было ликвидировано 19 угроз населённым пунктам.
- Защиту населения обеспечивает 277 подразделений пожарной охраны. Процесс прикрытия населённых пунктов с учётом осуществления деятельности подразделений пожарной охраны составляет 100 процентов. Силами государственной противопожарной службы прикрыто 422 населённых пункта, что составляет 52 процента от общего количества населенных пунктов, – рассказал Николай Басов.
Напомним, что в лесах Забайкальского края введен режим чрезвычайной ситуации. На период действия режима ЧС доступ в лес категорически запрещён. Также под запретом разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских поселений, городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на землях всех категорий.
Также утверждены штрафы для поджигателей. Нарушителям предусмотрено предупреждение или наложение штрафа на физические лица от двух до четырёх тысяч рублей, на юридические и должностные лица – до одного миллиона рублей. Также забайкальцы, которые сообщают о поджигателях или лично ловят правонарушителей, получают вознаграждение от 20 до 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Глава МЧС РФ поддержал Забайкалье в создании единого центра по пожарам
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