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В Улан-Удэ обсуждается создание муниципальной управляющей компании

В Улан-Удэ обсуждается создание муниципальной управляющей компании
Власть,  Фото:УУГСД
Вопрос был рассмотрен на заседании Комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета

В Улан-Удэ обсуждается создание муниципальной управляющей компании. Она займётся обслуживанием домов, в которых на сегодня нет управляющих организаций. Вопрос рассмотрели депутаты Улан-Удэнского горсовета на заседании Комитета городского хозяйства, транспорта и связи УУГСД. Заседание прошло в режиме онлайн.

Домов, оставшихся без управляющих организаций, в Улан-Удэ 110. Это полублагоустроенные и неблагоустроенные деревянные дома, введённые в эксплуатацию до 1970 года. Поэтому в таких домах может быть высоким уровень износа основных несущих конструкций – крыш, чердачных перекрытий, фасадов, фундаментов. При этом собираемость платы за содержание и ремонт – низкая, а риски серьёзных аварий велики. Поэтому управляющих организаций, желающих работать в таких домах, нет.

- В связи с чем предполагается создание управляющей организации с минимальным размером уставного капитала 10 тысяч рублей, – сообщил председатель Комитета городского хозяйства Администрации города Улан-Удэ Сергей Гашев. – По форме собственности это будет ООО.

Открыть муниципальную управляющую компанию планируется на базе действующей УО с укомплектованным штатом и диспетчерскими, поэтому финансовые затраты будут минимальными.

- Сегодня мы рассмотрели один из вариантов с муниципально-частным партнёрством, новая управляющая компания могла бы взять на себя бесхозные дома. По факту таких домов ещё больше, потому что около 400 находятся на непосредственном способе управления. По документам домами управляют сами жители, но по факту ничего не делается, не производится уборка, ремонт. Это все до поры, до времени. Поэтому мы ищем возможности. При этом новая управляющая организация будет иметь в управлении и более благополучный жилой фонд и работать наравне с другими УО, – отметил председатель Комитета городского хозяйства, транспорта и связи УУГСД Сергей Бурдиков. – Мы ищем возможности обеспечить комфорт и безопасность ответственным жильцам.
ГорсоветУУ управляющие компании
 
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