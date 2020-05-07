Президент также поручил рассмотреть выделение финансирования на строительство защитных дамб в районе Читы
Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров, МЧС и правительству Забайкальского края обеспечить финансирование, чтобы повысить защищённость края пожарными подразделениями. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В конце апреля губернатор Забайкальского края Александр Осипов доложил президенту России о ситуации с пожарами в регионе. Глава региона заявил, что из-за размера края и больших расстояний между посёлками пожарным прикрытием в нормативные сроки не охвачено 42% населённых пунктов, то есть пожарные не могут приехать туда вовремя.
Правительству РФ поручено рассмотреть предложения Александра Осипова по борьбе с пожарами и определить варианты возможного финансирования на усиление пожарных формирований и приобретение новой специализированной техники.
«Правительству Российской Федерации совместно с МЧС России и Правительством Забайкальского края: обеспечить финансирование в необходимом объеме <...> мероприятий, направленных на повышение уровня прикрытия территории Забайкальского края подразделениями пожарной охраны», - говорится в перечне. Поручение должно быть выполнено в срок до 1 июня 2020 года.
Кроме того, Владимир Путин поручил федеральным и региональным властям рассмотреть выделение финансирования на строительство защитных дамб в районе Читы и закупку дополнительной пожарной техники. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 10 июня 2020 года.
Путин поручил дать денег Забайкалью для борьбы с пожарами
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Вопрос был рассмотрен на заседании Комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета
Проблема грязного воздуха в Улан-Удэ сильно обострилась этой зимой
Президент также поручил рассмотреть выделение финансирования на строительство защитных дамб в районе Читы
Вчерашняя сессия парламента Бурятии запомнилась противостоянием Иринчея Матханова и спикера Владимира Павлова
Министр обороны потребовал отчитаться ему по инфекционному центру в Улан-Удэ
Руководителю «Бурприроды» внесено представление
Новые должности созданы для контроля за пунктами приёма и отгрузки древесины
Информационный сервис о мерах по борьбе с коронавирусом доступен на официальном сайте правительства
Поздравления будут вручены всем получателям, даже если их не будет дома или они переехали
С подачей деклараций о доходах теперь можно затянуть до лета
Голосование по подследственному Баиру Жамбалову было тайным
Виктор Малышенко и Егор Олзоев, которым грозило лишение руководящих постов, остались на своих местах
Минсельхоз России назначил врио руководителя ведомства
Об этом намерении нужно будет уведомить главу Бурятии
Правительственная комиссия будет заниматься различными вопросами охраны Байкала