Путин поручил дать денег Забайкалью для борьбы с пожарами

Президент также поручил рассмотреть выделение финансирования на строительство защитных дамб в районе Читы



Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров, МЧС и правительству Забайкальского края обеспечить финансирование, чтобы повысить защищённость края пожарными подразделениями. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.



В конце апреля губернатор Забайкальского края Александр Осипов доложил президенту России о ситуации с пожарами в регионе. Глава региона заявил, что из-за размера края и больших расстояний между посёлками пожарным прикрытием в нормативные сроки не охвачено 42% населённых пунктов, то есть пожарные не могут приехать туда вовремя.



Правительству РФ поручено рассмотреть предложения Александра Осипова по борьбе с пожарами и определить варианты возможного финансирования на усиление пожарных формирований и приобретение новой специализированной техники.



«Правительству Российской Федерации совместно с МЧС России и Правительством Забайкальского края: обеспечить финансирование в необходимом объеме <...> мероприятий, направленных на повышение уровня прикрытия территории Забайкальского края подразделениями пожарной охраны», - говорится в перечне. Поручение должно быть выполнено в срок до 1 июня 2020 года.



Кроме того, Владимир Путин поручил федеральным и региональным властям рассмотреть выделение финансирования на строительство защитных дамб в районе Читы и закупку дополнительной пожарной техники. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 10 июня 2020 года.





