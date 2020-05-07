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Путин поручил дать денег Забайкалью для борьбы с пожарами

Путин поручил дать денег Забайкалью для борьбы с пожарами
Власть, 
Президент также поручил рассмотреть выделение финансирования на строительство защитных дамб в районе Читы

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров, МЧС и правительству Забайкальского края обеспечить финансирование, чтобы повысить защищённость края пожарными подразделениями. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

В конце апреля губернатор Забайкальского края Александр Осипов доложил президенту России о ситуации с пожарами в регионе. Глава региона заявил, что из-за размера края и больших расстояний между посёлками пожарным прикрытием в нормативные сроки не охвачено 42% населённых пунктов, то есть пожарные не могут приехать туда вовремя.

Правительству РФ поручено рассмотреть предложения Александра Осипова по борьбе с пожарами и определить варианты возможного финансирования на усиление пожарных формирований и приобретение новой специализированной техники.

«Правительству Российской Федерации совместно с МЧС России и Правительством Забайкальского края: обеспечить финансирование в необходимом объеме <...> мероприятий, направленных на повышение уровня прикрытия территории Забайкальского края подразделениями пожарной охраны», - говорится в перечне. Поручение должно быть выполнено в срок до 1 июня 2020 года.

Кроме того, Владимир Путин поручил федеральным и региональным властям рассмотреть выделение финансирования на строительство защитных дамб в районе Читы и закупку дополнительной пожарной техники. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 10 июня 2020 года.


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