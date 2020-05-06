В Бурятии появятся 10 чиновников с общей зарплатой 5,3 млн

Новые должности созданы для контроля за пунктами приёма и отгрузки древесины



Штатная численность Бурприроднадзора увеличится на 10 единиц. В том числе будет создана должность заместителя руководителя – начальника отдела, должность заместителя начальника отдела и ещё восемь консультантов. Должности введены для контроля за пунктами приёма и отгрузки древесины. Законопроект принят сегодня в двух чтениях.



Фонд оплаты для этих будущих сотрудников, по подсчётам, составит 5,3 млн рублей. Также увеличатся бюджетные расходы на материально-техническое снабжение, страхование автотранспорта, затраты на ГСМ.



На сегодня в республике действуют 836 зарегистрированных пунктов приёмов леса. Будущие 10 новых чиновников будут решать следующие задачи: анализ информации о совершённых сделках с древесиной, проверка законности происхождения принятой, переработанной и отгруженной древесины, возбуждение и ведение административных производств, выявление незарегистрированных пунктов и взаимодействие с контролирующими правоохранительными органами.



Закон об организации деятельности пунктов приёма и отгрузки древесины в Бурятии действует с 2009 года. Прежним законом не было предусмотрено осуществление контроля по учёту древесины, обороту, отсутствовал уполномоченный надзорный орган в данной сфере.



- Наличие правовой неопределённости позволяет беспрепятственно принимать и отгружать незаконно заготовленную древесину, пиломатериал с последующей реализацией по подложным документам, - пояснил на сессии министр природных ресурсов Бурятии Алексей Хандархаев.



В связи с этим, министерство подготовило проект закона о внесении изменений в два закона Бурятии: первый – об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины, второй – об административных правонарушениях.



- Цель законопроекта – закрепление полномочий по контролю в сфере деятельности пунктов приёма и отгрузки древесины, которые на федеральном уровне не регламентированы, второе – предотвращение незаконного лесопользования, - пояснил Алексей Хандархаев.



