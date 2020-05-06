С подачей деклараций о доходах теперь можно затянуть до лета
В Бурятии чиновникам разрешили представить сведения о доходах, расходах и имуществе за 2019 год позже обычного срока. Обычно декларации представляют к 1 апреля. Однако в этом году срок продлили до 1 августа включительно. Решение об этом утвердили сегодня на сессии Народного Хурала.
Зачитал законопроект зампред правительства Бурятии – руководитель администрации главы и правительства Баир Цыренов. Он сообщил, что в апреле соответствующий указ подписал президент России. Более поздний срок подачи деклараций в указе объясняется «реализацией на территории Российской Федерации комплекса ограничительных и иных мероприятий» по борьбе с распространением COVID-19.
В ходе обсуждения зампред правительства Бурятии отметил, что многие чиновники уже предоставили сведения.
Сегодня «Байкал-Daily» уже сообщал о декларации мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова – его доходы оказались выше, чем у главы Бурятии. Ранее о доходах отчитались уже зампреды правительства Бурятии, министры, а также депутаты Народного Хурала. Так стало известно, кто из депутатов Хурала самый богатый, а кто самый бедный.
В Бурятии чиновникам разрешили отчитаться о доходах позже обычного
Власть, Фото:
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