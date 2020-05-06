В Хурале Бурятии не стали «расправляться» с депутатами-коммунистами

Виктор Малышенко и Егор Олзоев, которым грозило лишение руководящих постов, остались на своих местах
На сессии Народного Хурала сегодня произошла сенсация – коммунистов Виктора Малышенко и Егора Олзоева оставили на руководящих должностях.
Что было
Как сообщал «Байкал-Daily», скандальный вопрос тянется ещё с конца 2019 года. Малышенко и Олзоев участвовали в исторической несанкционированной акции протеста на площади Советов в сентябре. Были там, конечно, и другие коммунисты (Баира Цыренова, к примеру, оштрафовали на 15 тысяч). Но только Олзоев и Малышенко из представителей КПРФ занимают в Народном Хурале руководящие должности. Малышенко возглавляет комитет по госустройству, Олзоев занимает пост заместителя председателя комитета по экономической политике. Это означает, что они трудятся на госдолжностях, получают весьма и весьма неплохую зарплату и претендуют в будущем на вип-доплаты к пенсиям.
После участия в акции протеста в Хурале решили обоих лишить должностей. Была специально создана комиссия (из одних единороссов). Комиссия пришла к выводу о необходимости «разжаловать» обоих коммунистов до простых депутатов. Малышенко, в частности, припомнили цитату о необходимости перевыборов мэра: «В ходе данной избирательной кампании было подано более 50 жалоб, ни одной жалобе не дана существенная правовая оценка и будет ли дана в суде, у нас вопрос». В решении комиссии сказано: «Указанное высказывание Малышенко ставит под сомнение компетентность органов власти и судебной системы Российской Федерации и законность принимаемых ими решений, что недопустимо с учётом статуса депутата Народного Хурала, тем более председателя комитета по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы».
Вопрос должен был быть рассмотрен ещё на мартовской сессии, но его отложили.
Что решили сегодня
На сегодняшней сессии обсуждение вопросов по лишению должностей Егора Олзоева и Виктора Малышенко выдалось горячим. По ситуации высказались много депутатов, а также глава Бурятии Алексей Цыденов и спикер Хурала Владимир Павлов.
Сначала был зачитан проект постановления по Виктору Малышенко. Первым выступил коммунист Баир Цыренов. Он спросил, почему вопросы по Олзоеву и Малышенко были вынесены именно сейчас на сессию – в довольно сложный период для страны и региона. Он адресовал свой вопрос как спикеру парламента, так главе республики.
- Прошу всё-таки объяснить основную причину, по которой вы как руководитель партии, регионального отделения, как глава республики считаете необходимым эти вопросы ставить кадровые? – задал он вопрос.
Первым слово взял Павлов, отметив, что всё было в соответствии с регламентом.
- Я хочу сказать, что данные вопросы были внесены в соответствии с регламентом, то есть были рассмотрены и на комитетах, а также были рассмотрены на Совете Народного Хурала. В этом зале был поставлен ряд предложений, которые были поставлены на голосование. В итоге большинством голосов данные вопросы остались в повестке, - сказал председатель Хурала.
- Все мы помним события сентября, Виктор Анатольевич является председателем комитета по госустройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы. Он должен быть примером законности. К сожалению, наши коллеги не совсем следовали требованиям закона, и вы это знаете. О том, чтобы все соблюдали законодательство, включая депутатов - это не только наша позиция, это и позиция Геннадия Зюганова. Вы сами видели официально размещённую информацию у него в «Инстаграме». Поэтому это и есть ответ на вопрос. То, что законы должны соблюдать все, тем более люди, которые избраны народом, более того, возглавляют в Хурале комитет по законности, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.
Взял слово и Виктор Малышенко - кого непосредственно хотели лишить должности. Депутат поблагодарил всех, кто поддерживал их с Егором Олзоевым, кто работал с ними. Однако вины своей он не признал.
- Сегодня я понимаю, что моя вина состоит лишь в одном – в том, что я коммунист, и сегодня происходит политическая расправа над коммунистами. И перед тем, как пойти голосовать, я хотел бы к своим коллегам обратиться – вообще все ли прочитали заключение комиссии? Что там написано? В заключении комиссии абсолютно нет никаких оснований для того, чтобы выносить вопрос на сессию. Это абсолютно политический заказ. К нам с Егором Константиновичем нет никаких претензий ни со стороны МВД, ни со стороны прокуратуры, нет никаких решений судов, - заявил Малышенко.
Состоялись жаркие дебаты, в ходе которых претензии были высказаны и председателю Хурала. Депутат Оксана Бухольцева высказала мнение о том, чтобы была бы рада, если спикер парламента написал бы заявление о своей отставке.
- Сейчас, слушая Владимира Анатольевича, мы судим людей по профессиональным качествам, сами сказали – работа эффективная, грамотная. Но, извините, политика у нас превыше всего. Вот знаете, я была бы рада, если бы сегодня Владимир Анатольевич сказал – вы знаете, раз пошла такая гулянка, я тоже здесь рядышком пятым вопросом встану, давайте меня снимем с этой должности. Что мы сделали сейчас? Наш глава – ладно, он в двух ипостасях и уже где-то запутался (глава республики, руководитель партии), а сейчас вы (Владимиру Анатольевичу – прим. ред.) просто стали передаточным механизмом – того, чего хочет глава, какие кадровые вопросы он решает у нас в Хурале, в представительном органе. Мы представляем жителей республики, и в конечном итоге вы сами ничего не решаете. Вы должны были стукнуть по столу и сказать – ребята, мы решим всё сами. Вы подставляете главу республики. Это мое мнение. Очень жаль, что эти вопросы сегодня вынесены на сессии, - высказалась она.
Но многих депутатов возмутило долгое обсуждение вопросов.
- На самом деле вот эти два вопроса, которые мы сейчас обсуждаем, они с бородой, и мы уже не первый раз это обсуждение проходим. И на комитетах, и на фракциях, ничего нового коллеги из КПРФ сегодня не назвали. То, что сейчас происходит, вы больше друг друга убеждаете – кому и как голосовать. Давайте определимся – рассматриваются не профессиональные качества, рассматривается непосредственный вопрос их участия в несанкционированном митинге как лиц, занимающих государственные должности. Не надо подменивать понятия и смешивать в одну кучу, - возмутился Дмитрий Дружинин.
- Пусть большинство решит, прекратить эти прения или мы дальше будем слушать этот «плач Ярославны», - заключил он.
Далее после часового перерыва зачитали результаты голосования.
В итоге за решение в отношении Малышенко проголосовало 31, против 25, воздержались 3. «За» решение вопроса по Олзоеву проголосовали 30 депутатов, против 27, воздержались 2. Таким образом, вопросы не набрали для принятия решения нужного количества голосов. Малышенко поблагодарил всех за поддержку.
В Хурале Бурятии не стали «расправляться» с депутатами-коммунистами
Власть, Фото:
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