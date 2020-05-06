Минсельхоз России назначил врио руководителя ведомства
Врио руководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии назначен Василий Гармаев. Приказ о его назначении с 1 мая вышел в министерстве сельского хозяйства России.
Василий Гармаев родился 17 мая 1965 года на станции Мирная Читинской области. Окончил Бурятский сельскохозяйственный институт (1987), Институт государственного администрирования (2013). Более 20 лет проходил службу в Забайкальском военном округе, а затем Сибирском военном округе в должности начальника ветеринарной санитарной службы. Имеет ведомственные награды.
С 2010 года работал заместителем руководителя управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области, с 2014 – заместителем руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Государственный советник Российской Федерации 2 класса.
На сайте управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии уже внесены изменения. О судьбе прежнего начальника Александра Сербияна, который возглавлял ведомство с 2018 года, на официальном сайте ничего не сообщается.
В управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии новый начальник
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