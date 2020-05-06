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Правительство РФ запустило портал о мерах поддержки граждан

Правительство РФ запустило портал о мерах поддержки граждан
Власть, 
Информационный сервис о мерах по борьбе с коронавирусом доступен на официальном сайте правительства

На сайте правительства РФ появился информационный сервис, с помощью которого граждане и бизнес могут получить исчерпывающую информацию о действующих в России мерах поддержки в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Сервис доступен на официальном сайте правительства по адресу http://government.ru/support_measures/. Он объединяет около 80 различных мер, сгруппированных как по категориям получателей – граждане, бизнес, общие меры, так и по типам отраслей и сфер деятельности: финансы, налоги, транспорт, туризм, здоровье, социальная сфера.

В каждом разделе даётся подробное описание меры, сроки предоставления, инструкция о том, как её получить, ссылки на документы и электронные сервисы профильных госведомств, в случае если услугу можно оформить онлайн. Так, например, чтобы дистанционно встать на биржу труда, достаточно кликнуть на соответствующий раздел «Зарегистрироваться на trudvsem.ru» и далее следовать подсказкам системы. Для оформления субсидии, предназначенной для малого и среднего бизнеса, можно прямо со страницы сервиса перейти в личный кабинет на сайте федеральной налоговой службы.

Так, в разделе «социальная поддержка» можно узнать о выплатах на детей от 3 до 7 лет, до 3 лет, о продлении пособий на детей, а также другую важную и полезную информацию.

В перспективе при вводе определённых параметров система сама будет сообщать пользователям, какие меры поддержки им полагаются. В ближайшее время функционал сервиса будет доработан для выполнения этой задачи. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Республики Бурятия.
коронавирус сайт правительство России
 
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