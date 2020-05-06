В Бурятии чиновники смогут управлять некоммерческими организациями

Об этом намерении нужно будет уведомить главу Бурятии



Сегодня на сессии Народного Хурала Бурятии во втором чтении принят законопроект, разрешающий чиновникам принимать участие в управлении некоммерческими организациями. Документ был разработан в целях приведения закона «О противодействии коррупции в Республике Бурятия» в соответствие с федеральным законом.



Согласно законопроекту, теперь госслужащие и муниципальные чиновники (за исключением депутатов Народного Хурала) могут в отдельных случаях принимать участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией.



Однако необходимо будет предварительно уведомить об этом высшее должностное лицо субъекта, то есть главу Бурятии. Уведомление нужно будет подать в письменном виде по единому образцу. Все такие уведомления будут храниться в отдельном журнале.



