Об этом намерении нужно будет уведомить главу Бурятии
Сегодня на сессии Народного Хурала Бурятии во втором чтении принят законопроект, разрешающий чиновникам принимать участие в управлении некоммерческими организациями. Документ был разработан в целях приведения закона «О противодействии коррупции в Республике Бурятия» в соответствие с федеральным законом.
Согласно законопроекту, теперь госслужащие и муниципальные чиновники (за исключением депутатов Народного Хурала) могут в отдельных случаях принимать участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией.
Однако необходимо будет предварительно уведомить об этом высшее должностное лицо субъекта, то есть главу Бурятии. Уведомление нужно будет подать в письменном виде по единому образцу. Все такие уведомления будут храниться в отдельном журнале.
В Бурятии чиновники смогут управлять некоммерческими организациями
Власть, Фото:
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