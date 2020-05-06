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В Бурятии чиновники смогут управлять некоммерческими организациями

В Бурятии чиновники смогут управлять некоммерческими организациями
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом намерении нужно будет уведомить главу Бурятии

Сегодня на сессии Народного Хурала Бурятии во втором чтении принят законопроект, разрешающий чиновникам принимать участие в управлении некоммерческими организациями. Документ был разработан в целях приведения закона «О противодействии коррупции в Республике Бурятия» в соответствие с федеральным законом.

Согласно законопроекту, теперь госслужащие и муниципальные чиновники (за исключением депутатов Народного Хурала) могут в отдельных случаях принимать участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией.

Однако необходимо будет предварительно уведомить об этом высшее должностное лицо субъекта, то есть главу Бурятии. Уведомление нужно будет подать в письменном виде по единому образцу. Все такие уведомления будут храниться в отдельном журнале.

чиновники
 
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