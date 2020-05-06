В день ухода на самоизоляцию Мишустин поручил создать комиссию по Байкалу

Правительственная комиссия будет заниматься различными вопросами охраны Байкала



Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился создать правительственную комиссию по вопросам охраны озера Байкал. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Постановление Мишустин подписал 30 апреля.



Правительственная комиссия будет обеспечивать согласованность действий заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области при решении задач охраны Байкала как уникальной экосистемы и объекта всемирного природного наследия.



Среди задач правкомиссии: государственный экологический мониторинг экосистемы Байкала, совершенствование нормативно-правового регулирования в области охраны озера, реализация инвестиционных проектов на Байкальской природной территории, международное сотрудничество в этой сфере и пр.



Заседания комиссии будут проводиться по мере необходимости, но не реже двух раз в год.



Отметим, 30 апреля, в день, когда был подписан документ, стало известно, что Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в ходе видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. Информация опубликована на официальном сайте Кремля.



Мишустин заявил, что уходит на самоизоляцию. Он заверил, что будет находиться на связи с правительством России по телефонной и видеосвязи.



- Тест на коронавирус, который я сдал, показал положительный результат, - сказал Мишустин. - В соответствии с требованием Роспотребнадзора, я должен соблюдать самоизоляцию, чтобы не подвергать риску здоровье моих коллег. Правительство продолжит работу в штатном режиме. Я планирую находиться в контакте с коллегами по телефону и видеосвязи с вами по всем основным вопросам.



- То, что происходит с вами, может произойти с каждым, я всегда об этом говорю, - ответил Путин. - Вы безусловно находитесь в зоне особого риска, потому что как ни ограничивать себя в контактах, при выработке принятия решений всё равно без прямого общения с людьми, с коллегами не обойтись. И здесь, конечно, нет ничего удивительного.



Исполняющим обязанности главы правительства стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

