Доход мэра Улан-Удэ увеличился более чем на два миллиона





Опубликованы сведения о доходах, расходах 2019 года, об имуществе мэра Улан-Удэ Игоря Шутенков. Градоначальник задекларировал годовой доход в размере 5,7 млн рублей. По сравнению с прошлым годом доходы возросли: тогда ещё и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков задекларировал доход за 2018 год почти в 3,3 млн рублей.У него три земельных участка в долевой собственности (доли: 1/3, 1/613, 1/5), а также ещё один участок в полной собственности. Владеет он домом в 36,6 квадратов и долей (1/3) жилого дома в 195,1 квадратных метров.В пользовании у Игоря Шутенкова жилой дом (незавершённый) в 144 квадрата.Супруга мэра столицы Бурятии показала доход за прошлый год в 317 407 рублей. В долевой собственности у неё – как и мужа – есть земельный участок и жилой дом (по 1/3). Ей принадлежит квартира в 44,8 квадрата, а также автомобиль Lexus RX350.