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Доход мэра Улан-Удэ увеличился более чем на два миллиона

Доход мэра Улан-Удэ увеличился более чем на два миллиона
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Игорь Шутенков обогнал по доходам Алексея Цыденова 

Опубликованы сведения о доходах, расходах 2019 года, об имуществе мэра Улан-Удэ Игоря Шутенков. Градоначальник задекларировал годовой доход в размере 5,7 млн рублей. По сравнению с прошлым годом доходы возросли: тогда ещё и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков задекларировал доход за 2018 год почти в 3,3 млн рублей.

У него три земельных участка в долевой собственности (доли: 1/3, 1/613, 1/5), а также ещё один участок в полной собственности. Владеет он домом в 36,6 квадратов и долей (1/3) жилого дома в 195,1 квадратных метров.

В пользовании у Игоря Шутенкова жилой дом (незавершённый) в 144 квадрата.

Супруга мэра столицы Бурятии показала доход за прошлый год в 317 407 рублей. В долевой собственности у неё – как и мужа – есть земельный участок и жилой дом (по 1/3). Ей принадлежит квартира в 44,8 квадрата, а также автомобиль Lexus RX350.


 
К слову, по доходам мэр Улан-Удэ обогнал главу Бурятии Алексея Цыденова, который задекларировал 5,6 млн. 

Ранее «Байкал-Daily» представлял доходы главы Бурятиизампредов правительства, республиканских министров и руководства Народного Хурала. Также стало известно, кто из депутатов Хурала самый богатый, а кто самый бедный.


мэр декларация доходов
 
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