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Глава Бурятии поучаствовал во вспашке первой борозды

Глава Бурятии поучаствовал во вспашке первой борозды
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Посевная кампания началась в штатном режиме, несмотря на пандемию

Во вторник, 5 мая, глава Бурятии Алексей Цыденов посетил крупнейшие фермерские хозяйства Мухоршибирского района, чтобы оценить готовность агропромышленного комплекса к весенне-полевым работам.

- Мы не вводили никаких ограничительных мероприятий для сельского хозяйства в период пандемии, так как понимаем, что «весенний день год кормит». Конечно, мы просим коллег правильно вести работы, чтобы не было коллективных точек питания, чтобы не питались за одним столом, чтобы соблюдалась дистанция, но при этом никакие работы не останавливались, - отметил Алексей Цыденов.

Обеспечение продовольственной безопасности в период пандемии глава Бурятии назвал важнейшей задачей.

- В этом году в республике общая площадь пашни в обработке составит 157 тыс. га, посевная площадь во всех категориях хозяйств - 123 тыс. га. При этом общая потребность в финансовых средствах на проведение весенне-полевых составляет 515 млн рублей, в том числе на семена, минеральные удобрения, средства защиты растений, ГСМ, запчасти, - доложил главе Бурятии зампред правительства по АПК и развитию сельских территорий Даба-Жалсан Чирипов.

92 сельхозпроизводителя стали получателями господдержки. 



Все сельхозпроизводители республики работают по плану, несмотря на эпидемиологическую ситуацию с коронавирусной инфекцией.

- В этом году у нас более 120 тысяч гектаров планируется под посев. Вся необходимая поддержка выдана заранее. За март и апрель более 265 млн рублей выдано нашим аграриям – это и по животноводству, и по растениеводству. В этом году продолжаются меры поддержки, которые идут по нацпроекту, по федеральным программам, и те, что мы сами реализуем – это поддержка племенного скотоводства, 90% компенсации на завоз племенных тёлок, компенсация 70% стоимости на завоз племенных бычков. Это несвязанная поддержка по зерноводству, 2000 рублей на гектар – по зерноводству в зависимости от урожайности, 1000 рублей на гектар – на поддержку паров выдаём, 40 рублей на тонну на закупку семян и так далее, - рассказал Алексей Цыденов.

Также глава Бурятии принял участие во вспашке первой борозды на полях СПК «Колхоз Искра». 

Хозяйство занимает одну из основных позиций в структуре объёма валовой продукции сельского хозяйства республики. Также хозяйство является племенным репродуктором по разведению калмыцкой породы скота мясного направления. В апреле его руководителю Василию Коршунову исполнилось 60 лет. В честь юбилея Алексей Цыденов вручил руководителю памятные часы с символикой республики. Предприятием Коршунов руководит уже 18 лет.

В кооперативе составляет 2479 голов крупного рогатого скота. Для поддержания необходимой сырьевой базы хозяйство, помимо производства зерна, занимается производством кормов.

Животноводческие фермы Мухоршибирского района обеспечивают жителей собственными продуктами и имеют постоянные рынки сбыта. Главе Бурятии о текущей ситуации и планах развития рассказали глава племзавода «Сутайское» Ким Эрдынеев, который занимается разведением крупнорогатого скота калмыцкой и казахской пород, а также глава племенного репродуктора СПА(К) «Уула» Базаржап Гомбоев. В районе в год в среднем производится 3,5 тыс тонн мяса.

- Год назад мы создали СПК на базе своего крестьянско-фермерского хозяйства и 27 апреля этого года стали племенным репродуктором. Три года назад из Забайкальского края завезли 110 голов казахской белоголовой. Минсельхоз субсидировал 90% от суммы: мы на 8 млн покупали, и 7, 2 млн нам субсидировали. Особенности этой породы - это мясная порода, в год набирает в среднем 350-400 кг живого веса, - рассказал учредитель СПК(К) «Уула».

Всего на оказание государственной поддержки агропромышленного комплекса Бурятии в 2020 году предусмотрено свыше  миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе республиканского правительства. 
глава Бурятии Алексей Цыденов посевная
 
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