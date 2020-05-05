43 депутата Хурала Бурятии не инфицированы

43 депутата парламента Бурятии массово проверились на коронавирус. У всех проверившихся отрицательный результат. Об этом сообщила депутат Хурала Оксана Бухольцева, которая также прошла анализ.
- Приехала в столицу с северов без короны, такой результат дал тест на COVID-19. А я и не сомневалась, потому что была в самоизоляции по полной программе. Теперь сижу дома в Улан-Удэ, на весну смотрю с балкона. Выходила в Титан за масками и в аптеку за антибактериальным гелем для рук. Вот теперь к встрече без объятий и рукопожатий с коллегами готова! – поделилась Бухольцева на своей странице в Facebook.
Как сообщал «Байкал-Daily», на массовую сдачу анализов депутатов Хурала пригласили в один день, в одно время – в 10 часов утра 2 мая в кабинете 118. Мера была предпринята в связи с очередной сессией, которая состоится завтра, 6 мая. Будет рассмотрен 21 вопрос.
Народный Хурал состоит из 66 депутатов.
Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 5 мая в Бурятии уже 450 случаев заражения COVID-2019. Побит рекорд – за минувшие сутки сразу 43 новых заразившихся.
К слову, в конце марта анализы на коронавирус сдали депутаты и аппарат Улан-Удэнского горсовета.