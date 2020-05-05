28 апреля президент заявил, что уже сейчас необходимо начать подготовку к возвращению к нормальной жизни
Президент России Владимир Путин 6 мая проведёт совещание, посвящённое реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом. На этом совещании будут обсуждаться в том числе рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, поручение о подготовке которых глава государства давал ранее, сообщает ТАСС.
28 апреля Путин заявил, что начать подготовку к возвращению к нормальной жизни необходимо уже сейчас. Он поручил в течение недели подготовить рекомендации, чтобы начиная с 12 мая поэтапно снимать ограничительные меры.
Путин проведёт совещание по отмене ограничений в России
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