Из-за грубых нарушений законодательства в сфере строительства детям-сиротам дали аварийные дома
В Иркутской области продолжается расследование уголовного дела по фактам нарушения строительных норм при строительстве домов для детей-сирот в Тайшете.
Бывшему и действующему руководителям ООО «Бирюсапромстрой», бывшему начальнику жилищного отдела минимущества области, главе Тайшетского городского поселения и бывшему первому замглавы Тайшетского городского поселения предъявлены обвинения в мошенничестве, выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности и в превышении должностных полномочий.
- По версии следствия, с 2014 по 2016 годы при проведении аукционов, заключении госконтрактов, выдаче разрешительной документации, проектировании и строительстве домов для детей–сирот в Тайшете были грубо нарушены нормы действующего законодательства в сфере строительства. Это повлекло приемку работ и введение в эксплуатацию домов, фактически находящихся в аварийном состоянии и хищению денежных средств в особо крупном размере, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Двум обвиняемым - руководителям строительной организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным фигурантам - подписка о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время проведено 12 различных судебных экспертиз, в числе которых почерковедческие, инженерно-геологические, технико-криминалистическая, строительно-техническая и др. Кроме того, проведены лабораторные исследования грунтов и бетона.
Главе Тайшета предъявили обвинение по делу о домах сирот
Власть, Фото:
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