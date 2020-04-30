 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Апреля

29 Апреля

Популярное

Главе Тайшета предъявили обвинение по делу о домах сирот

Главе Тайшета предъявили обвинение по делу о домах сирот
Власть,  Фото:pixabay.com
Из-за грубых нарушений законодательства в сфере строительства детям-сиротам дали аварийные дома

В Иркутской области продолжается расследование уголовного дела по фактам нарушения строительных норм при строительстве домов для детей-сирот в Тайшете.

Бывшему и действующему руководителям ООО «Бирюсапромстрой», бывшему начальнику жилищного отдела минимущества области, главе Тайшетского городского поселения и бывшему первому замглавы Тайшетского городского поселения предъявлены обвинения в мошенничестве, выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности и в превышении должностных полномочий.

- По версии следствия, с 2014 по 2016 годы при проведении аукционов, заключении госконтрактов, выдаче разрешительной документации, проектировании и строительстве домов для детей–сирот в Тайшете были грубо нарушены нормы действующего законодательства в сфере строительства. Это повлекло приемку работ и введение в эксплуатацию домов, фактически находящихся в аварийном состоянии и хищению денежных средств в особо крупном размере, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Двум обвиняемым - руководителям строительной организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным фигурантам - подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время проведено 12 различных судебных экспертиз, в числе которых почерковедческие, инженерно-геологические, технико-криминалистическая, строительно-техническая и др. Кроме того, проведены лабораторные исследования грунтов и бетона.


уголовное дело сироты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Депутатов Хурала Бурятии массово проверят на коронавирус
Депутатов Хурала Бурятии массово проверят на коронавирус
Власть, 30.04.2020
Депутатов соберут для анализов в субботу
Главе Тайшета предъявили обвинение по делу о домах сирот
Главе Тайшета предъявили обвинение по делу о домах сирот
Власть, 30.04.2020
Из-за грубых нарушений законодательства в сфере строительства детям-сиротам дали аварийные дома
Бурятский депутат оказался один на Красной площади
Бурятский депутат оказался один на Красной площади
Власть, 30.04.2020
По словам Алдара Дамдинова, режим самоизоляции у Кремля строго соблюдается
Главный санитарный врач Бурятии: «Расслабляться рано»
Главный санитарный врач Бурятии: «Расслабляться рано»
Власть, 30.04.2020
На майские праздники выпадает важный третий инкубационный период
В Бурятии райадминистрации затянули с оплатой по контракту
В Бурятии райадминистрации затянули с оплатой по контракту
Власть, 30.04.2020
Сотрудника оштрафовали на 30 тысяч рублей
В Забайкалье утверждены зампреды краевого правительства
В Забайкалье утверждены зампреды краевого правительства
Власть, 29.04.2020
Среди них экс-министр экономики Бурятии Александр Бардалеев
В Иркутской области виновные в лесных пожарах будут оплачивать их тушение
В Иркутской области виновные в лесных пожарах будут оплачивать их тушение
Власть, 29.04.2020
В частности, будут взыскиваться средства, потраченные на работу вертолётов
Глава Иркутской области назвал условия смягчения ограничений
Глава Иркутской области назвал условия смягчения ограничений
Власть, 29.04.2020
Сроки зависят от соблюдения режима самоизоляции в майские праздники
Бурятские актрисы прочитали стихотворение ради челленджа
Бурятские актрисы прочитали стихотворение ради челленджа
Власть, 29.04.2020
К челленджу «Стихи победы» присоединились актрисы из проекта «Шарбин»
«Чтобы из каждого окошка звучали песни»: Алексей Цыденов просит отмечать 9 мая дома
«Чтобы из каждого окошка звучали песни»: Алексей Цыденов просит отмечать 9 мая дома
Власть, 29.04.2020
Глава Бурятии рассказал о флешмобах и челленджах, подготовленных ко Дню Победы
Глава Бурятии продлил нерабочие дни в республике
Глава Бурятии продлил нерабочие дни в республике
Власть, 29.04.2020
Жителям Бурятии разрешается ездить на дачи  
Врио губернатора Иркутской области отчитался Путину о койках для больных COVID-19
Врио губернатора Иркутской области отчитался Путину о койках для больных COVID-19
Власть, 29.04.2020
Медицинские организации в Иркутской области полностью подготовлены для приёма больных
Путин объявил о продлении нерабочих дней
Путин объявил о продлении нерабочих дней
Власть, 29.04.2020
По словам президента, пик заболевания ещё не пройден
Кандидат в прокуроры Забайкалья ранее работал в Иркутской области
Кандидат в прокуроры Забайкалья ранее работал в Иркутской области
Власть, 28.04.2020
Правительство края уже согласовало его кандидатуру

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^