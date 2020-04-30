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Бурятский депутат оказался один на Красной площади

Бурятский депутат оказался один на Красной площади
Власть,  Фото:страница Алдара Дамдинова
По словам Алдара Дамдинова, режим самоизоляции у Кремля строго соблюдается

Накануне депутат Госдумы от Бурятии Алдар Дамдинов прогулялся по опустевшей Красной площади в Москве. Обычно здесь проводят время сотни туристов из российских регионов и других стран – однако накануне из-за пандемии коронавируса депутат оказался на площади абсолютно один.

- На Красной площади точно соблюдается режим самоизоляции, - написал Алдар Дамдинов в Instagram.

Депутат выложил несколько фотографий, в том числе селфи, на которых видно, что вокруг Кремля никого нет.






С 30 марта в Москве по поручению мэра Сергея Собянина действует режим всеобщей самоизоляции для всех жителей столицы независимо от возраста. Вслед за Москвой подобные режимы ввели все регионы страны. После обращения Путина к нации, режим в столице был продлён до 11 мая включительно.

В Кодексе Москвы об административных правонарушениях появилась статья 3.18.1 - нарушителей штрафуют на четыре тысячи рублей, за повторное нарушение — на пять тысяч рублей.

С 13 апреля в столице ввели пропускной режим, с 15 апреля пропуска стали обязательными для поездок на любом общественном и личном транспорте.

По состоянию на утро 30 апреля в России выявлены 7099 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Общее число инфицированных достигло 106498 человек. За минувшие сутки умер еще 101 пациент с COVID-19, а в общей сложности с начала распространения болезни — 1073 человека. 

В Бурятии по состоянию на 30 апреля зарегистрировано 297 случаев заражения коронавирусом. Скончались четыре пациентки, 88 человек вылечились и выписались из медучреждений, остальные проходят лечение. 

Москва депутаты Госдумы коронавирус самоизоляция
 
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