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Главный санитарный врач Бурятии: «Расслабляться рано»

Главный санитарный врач Бурятии: «Расслабляться рано»
Власть, 
На майские праздники выпадает важный третий инкубационный период

Руководитель республиканского управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев объяснил, почему так важно соблюдать самоизоляцию в дни майских праздников. В этом году отдых выпадает на пять дней – с пятницы, 1 мая, до вторника, 5 мая, включительно.

- Впереди у нас майские праздники, которые по традиции мы проводим, встречаясь с близкими, с друзьями, на природе. Однако в этом году у нас особая ситуация. Сейчас у нас в республике идет рост заболеваемости, говорить о том, что пик пройден, еще рано. Поэтому и расслабляться рано. Третий инкубационный период длительностью 14 дней нам нужен. И он приходится как раз на майские праздники. Поэтому эти выходные должны пройти в особом режиме, - призвал Сергей Ханхареев.

Самое важное, подчеркнул он, продолжить строго соблюдать режим самоизоляции. В том числе не ходить по друзьям и родственникам и не принимать гостей в своём доме. Важно отказаться от прогулок на природе, пикников и шашлыков.

- Если всё же решили выехать за город (на дачу) – необходимо придерживаться следующих правил. Воспользуйтесь только личным транспортом. Не расширяйте круг общения, проведите майские праздники с теми, с кем проживаете в одной квартире. Соблюдайте социальное дистанцирование (1,5 метра) с окружающими людьми, - обратился главный санитарный врач Бурятии.

Пенсионерам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями лучше всё же остаться дома.

При ухудшении самочувствия следует немедленно принять меры по самоизоляции и вызвать на дом врача.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии уже 297 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019. За одни только сутки выявили 26 новых больных. 
коронавирус Роспотребнадзор
 
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