На майские праздники выпадает важный третий инкубационный период
Руководитель республиканского управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев объяснил, почему так важно соблюдать самоизоляцию в дни майских праздников. В этом году отдых выпадает на пять дней – с пятницы, 1 мая, до вторника, 5 мая, включительно.
- Впереди у нас майские праздники, которые по традиции мы проводим, встречаясь с близкими, с друзьями, на природе. Однако в этом году у нас особая ситуация. Сейчас у нас в республике идет рост заболеваемости, говорить о том, что пик пройден, еще рано. Поэтому и расслабляться рано. Третий инкубационный период длительностью 14 дней нам нужен. И он приходится как раз на майские праздники. Поэтому эти выходные должны пройти в особом режиме, - призвал Сергей Ханхареев.
Самое важное, подчеркнул он, продолжить строго соблюдать режим самоизоляции. В том числе не ходить по друзьям и родственникам и не принимать гостей в своём доме. Важно отказаться от прогулок на природе, пикников и шашлыков.
- Если всё же решили выехать за город (на дачу) – необходимо придерживаться следующих правил. Воспользуйтесь только личным транспортом. Не расширяйте круг общения, проведите майские праздники с теми, с кем проживаете в одной квартире. Соблюдайте социальное дистанцирование (1,5 метра) с окружающими людьми, - обратился главный санитарный врач Бурятии.
Пенсионерам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями лучше всё же остаться дома.
При ухудшении самочувствия следует немедленно принять меры по самоизоляции и вызвать на дом врача.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии уже 297 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019. За одни только сутки выявили 26 новых больных.
Главный санитарный врач Бурятии: «Расслабляться рано»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На майские праздники выпадает важный третий инкубационный период
Скончался известный бурятский политический деятель Николай Крючков
Этим вопросом начнут заниматься в мае
Сотрудника оштрафовали на 30 тысяч рублей
Среди них экс-министр экономики Бурятии Александр Бардалеев
В частности, будут взыскиваться средства, потраченные на работу вертолётов
Сроки зависят от соблюдения режима самоизоляции в майские праздники
К челленджу «Стихи победы» присоединились актрисы из проекта «Шарбин»
Глава Бурятии рассказал о флешмобах и челленджах, подготовленных ко Дню Победы
Жителям Бурятии разрешается ездить на дачи
Медицинские организации в Иркутской области полностью подготовлены для приёма больных
По словам президента, пик заболевания ещё не пройден
Правительство края уже согласовало его кандидатуру
Поправки вступят в силу 5 мая
Площадь локализованного очага составляет 6500 га