 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Апреля

29 Апреля

Популярное

Ушёл из жизни создатель полпредства Бурятии

Ушёл из жизни создатель полпредства Бурятии
Власть,  Фото:полпредство Бурятии при президенте РФ
Скончался известный бурятский политический деятель Николай Крючков

28 апреля на 88-м году жизни скончался видный политический и общественный бурятский деятель Николай Иванович Крючков. Об этом сообщили в полпредстве Бурятии при президенте России.

Уроженец села Торей Джидинского района посвятил свою судьбу Бурятии. Судьба закинула Николая Ивановича на север республики, возглавлять Северо-Байкальский горком партии на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в 70-е годы XX века.

- Я не военный, я труженик тыла, - говорил о себе Николай Иванович. – В школьные годы работал в Джидинском районе в Бурятии. А потом возглавлял строительство большого участка БАМа, самого крупного по объему капитальных вложений – Бурятский. Он же был самым трудным. Ни ордена, ни медали, которые мы получали за строительство, не шли ни в какое сравнение с теми трудностями, что приходилось преодолевать.

После строительства БАМа Николай Иванович был переведён в Улан-Удэ в должность заместителя председателя правительства Бурятской АССР по социальным вопросам. Неоднократно избирался депутатом Верховного Совета республики. А в конце 80-х годов был направлен в Москву для создания полномочного представительства Бурятии. Благодаря усилиям Николая Крючкова в столице России сегодня имеется полномочное представительство Республики Бурятия при президенте РФ.

После выхода на пенсию, Николай Иванович работал помощником сенаторов Потапова, Агалова, Егорова в Совете Федерации и представлял интересы Гусиноозерской ГРЭС в Москве.
полномочное представительство РБ при президенте РФ смерть некролог
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Главный санитарный врач Бурятии: «Расслабляться рано»
Главный санитарный врач Бурятии: «Расслабляться рано»
Власть, 30.04.2020
На майские праздники выпадает важный третий инкубационный период
Ушёл из жизни создатель полпредства Бурятии
Ушёл из жизни создатель полпредства Бурятии
Власть, 30.04.2020
Скончался известный бурятский  политический деятель Николай Крючков
В Бурятии райадминистрации затянули с оплатой по контракту
В Бурятии райадминистрации затянули с оплатой по контракту
Власть, 30.04.2020
Сотрудника оштрафовали на 30 тысяч рублей
В Забайкалье утверждены зампреды краевого правительства
В Забайкалье утверждены зампреды краевого правительства
Власть, 29.04.2020
Среди них экс-министр экономики Бурятии Александр Бардалеев
В Иркутской области виновные в лесных пожарах будут оплачивать их тушение
В Иркутской области виновные в лесных пожарах будут оплачивать их тушение
Власть, 29.04.2020
В частности, будут взыскиваться средства, потраченные на работу вертолётов
Глава Иркутской области назвал условия смягчения ограничений
Глава Иркутской области назвал условия смягчения ограничений
Власть, 29.04.2020
Сроки зависят от соблюдения режима самоизоляции в майские праздники
Бурятские актрисы прочитали стихотворение ради челленджа
Бурятские актрисы прочитали стихотворение ради челленджа
Власть, 29.04.2020
К челленджу «Стихи победы» присоединились актрисы из проекта «Шарбин»
«Чтобы из каждого окошка звучали песни»: Алексей Цыденов просит отмечать 9 мая дома
«Чтобы из каждого окошка звучали песни»: Алексей Цыденов просит отмечать 9 мая дома
Власть, 29.04.2020
Глава Бурятии рассказал о флешмобах и челленджах, подготовленных ко Дню Победы
Глава Бурятии продлил нерабочие дни в республике
Глава Бурятии продлил нерабочие дни в республике
Власть, 29.04.2020
Жителям Бурятии разрешается ездить на дачи  
Врио губернатора Иркутской области отчитался Путину о койках для больных COVID-19
Врио губернатора Иркутской области отчитался Путину о койках для больных COVID-19
Власть, 29.04.2020
Медицинские организации в Иркутской области полностью подготовлены для приёма больных
Путин объявил о продлении нерабочих дней
Путин объявил о продлении нерабочих дней
Власть, 29.04.2020
По словам президента, пик заболевания ещё не пройден
Кандидат в прокуроры Забайкалья ранее работал в Иркутской области
Кандидат в прокуроры Забайкалья ранее работал в Иркутской области
Власть, 28.04.2020
Правительство края уже согласовало его кандидатуру
В Бурятии локализовали сложный пожар на границе с Забайкальем
В Бурятии локализовали сложный пожар на границе с Забайкальем
Власть, 28.04.2020
Площадь локализованного очага составляет 6500 га

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^