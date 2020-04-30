Скончался известный бурятский политический деятель Николай Крючков
28 апреля на 88-м году жизни скончался видный политический и общественный бурятский деятель Николай Иванович Крючков. Об этом сообщили в полпредстве Бурятии при президенте России.
Уроженец села Торей Джидинского района посвятил свою судьбу Бурятии. Судьба закинула Николая Ивановича на север республики, возглавлять Северо-Байкальский горком партии на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в 70-е годы XX века.
- Я не военный, я труженик тыла, - говорил о себе Николай Иванович. – В школьные годы работал в Джидинском районе в Бурятии. А потом возглавлял строительство большого участка БАМа, самого крупного по объему капитальных вложений – Бурятский. Он же был самым трудным. Ни ордена, ни медали, которые мы получали за строительство, не шли ни в какое сравнение с теми трудностями, что приходилось преодолевать.
После строительства БАМа Николай Иванович был переведён в Улан-Удэ в должность заместителя председателя правительства Бурятской АССР по социальным вопросам. Неоднократно избирался депутатом Верховного Совета республики. А в конце 80-х годов был направлен в Москву для создания полномочного представительства Бурятии. Благодаря усилиям Николая Крючкова в столице России сегодня имеется полномочное представительство Республики Бурятия при президенте РФ.
После выхода на пенсию, Николай Иванович работал помощником сенаторов Потапова, Агалова, Егорова в Совете Федерации и представлял интересы Гусиноозерской ГРЭС в Москве.
Ушёл из жизни создатель полпредства Бурятии
Власть, Фото:
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