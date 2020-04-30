Сотрудника оштрафовали на 30 тысяч рублей
Как выяснила прокурорская проверка, в администрации Муйского района Бурятии при реализации национального проекта «Жильё и городская среда» нарушили закон о контрактной системе в сфере закупок
Установлено, что администрация района с субъектом малого предпринимательства заключила муниципальный контракт на благоустройство дворовой территории в посёлке Таксимо.
Однако заказчик рассчитался с подрядчиком по исполненному контракту лишь спустя два месяца.
В отношении должностного лица районной администрации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ «Нарушение срока и порядка оплаты при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд». Виновному назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.
Кроме того, прокурор района в орган местного самоуправления внёс представление, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии райадминистрации затянули с оплатой по контракту
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 30.04.2020
Сотрудника оштрафовали на 30 тысяч рублей
Среди них экс-министр экономики Бурятии Александр Бардалеев
В частности, будут взыскиваться средства, потраченные на работу вертолётов
Сроки зависят от соблюдения режима самоизоляции в майские праздники
К челленджу «Стихи победы» присоединились актрисы из проекта «Шарбин»
Глава Бурятии рассказал о флешмобах и челленджах, подготовленных ко Дню Победы
Жителям Бурятии разрешается ездить на дачи
Медицинские организации в Иркутской области полностью подготовлены для приёма больных
По словам президента, пик заболевания ещё не пройден
Правительство края уже согласовало его кандидатуру
Поправки вступят в силу 5 мая
Площадь локализованного очага составляет 6500 га
Александр Осипов обратился к президенту с просьбой усилить регион техникой и финансированием на содержание пожарных формирований
Руководителя Улан-Удэнского авиазавода удостоили звания за особые трудовые заслуги
Новым замминистра стала бывшая сотрудница мэрии Улан-Удэ