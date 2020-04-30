В Бурятии райадминистрации затянули с оплатой по контракту

Сотрудника оштрафовали на 30 тысяч рублей



Как выяснила прокурорская проверка, в администрации Муйского района Бурятии при реализации национального проекта «Жильё и городская среда» нарушили закон о контрактной системе в сфере закупок



Установлено, что администрация района с субъектом малого предпринимательства заключила муниципальный контракт на благоустройство дворовой территории в посёлке Таксимо.



Однако заказчик рассчитался с подрядчиком по исполненному контракту лишь спустя два месяца.



В отношении должностного лица районной администрации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ «Нарушение срока и порядка оплаты при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд». Виновному назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.



Кроме того, прокурор района в орган местного самоуправления внёс представление, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

