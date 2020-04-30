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В Бурятии райадминистрации затянули с оплатой по контракту

В Бурятии райадминистрации затянули с оплатой по контракту
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Сотрудника оштрафовали на 30 тысяч рублей

Как выяснила прокурорская проверка, в администрации Муйского района Бурятии при реализации национального проекта «Жильё и городская среда» нарушили закон о контрактной системе в сфере закупок

Установлено, что администрация района с субъектом малого предпринимательства заключила муниципальный контракт на благоустройство дворовой территории в посёлке Таксимо.

Однако заказчик рассчитался с подрядчиком по исполненному контракту лишь спустя два месяца.

В отношении должностного лица районной администрации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ «Нарушение срока и порядка оплаты при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд». Виновному назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.

Кроме того, прокурор района в орган местного самоуправления внёс представление, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
прокуратура
 
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