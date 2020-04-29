Среди них экс-министр экономики Бурятии Александр Бардалеев
Во время внеочередного заседания краевого парламента 29 апреля депутатами были утверждены кандидатуры на пост заместителей председателя правительства Забайкальского края, ранее занимавшие эти посты в руководстве края.
По итоговому решению депутатов законодательного собрания региона заместителями краевого правительства становятся:
- первый заместитель председателя – руководителя администрации Губернатора Алексей Казаков (41 голос «за»);
- заместитель председателя – министр экономического развития Александр Бардалеев (40 голосов «за»);
- заместитель председателя – руководителя администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев (43 голоса «за»);
- заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Аягма Ванчикова (30 голосов «за»);
- заместитель председателя правительства, курирующий деятельность министерства природных ресурсов и действия по предотвращению возникновения ЧС и ликвидации их последствий, Андрей Гурулёв (42 голоса «за»);
- заместитель председателя правительства, контролирующий сферы строительства, ЖКХ, цифровизации, энергетики и связи, Геннадий Гусев (43 голоса «за»);
- заместитель председателя правительства Андрей Кефер, который отвечает за бюджетное финансирование (42 голоса «за»);
- заместитель председателя правительства – министр инвестиционного развития Михаил Чуркин (39 голосов «за»).
Как сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края, губернатор поблагодарил законодательное собрание за совместную конструктивную работу.
В Забайкалье утверждены зампреды краевого правительства
Власть, Фото:
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