В Забайкалье утверждены зампреды краевого правительства

Власть, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Среди них экс-министр экономики Бурятии Александр Бардалеев



Во время внеочередного заседания краевого парламента 29 апреля депутатами были утверждены кандидатуры на пост заместителей председателя правительства Забайкальского края, ранее занимавшие эти посты в руководстве края.



По итоговому решению депутатов законодательного собрания региона заместителями краевого правительства становятся:

- первый заместитель председателя – руководителя администрации Губернатора Алексей Казаков (41 голос «за»);

- заместитель председателя – министр экономического развития Александр Бардалеев (40 голосов «за»);

- заместитель председателя – руководителя администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев (43 голоса «за»);

- заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Аягма Ванчикова (30 голосов «за»);

- заместитель председателя правительства, курирующий деятельность министерства природных ресурсов и действия по предотвращению возникновения ЧС и ликвидации их последствий, Андрей Гурулёв (42 голоса «за»);

- заместитель председателя правительства, контролирующий сферы строительства, ЖКХ, цифровизации, энергетики и связи, Геннадий Гусев (43 голоса «за»);

- заместитель председателя правительства Андрей Кефер, который отвечает за бюджетное финансирование (42 голоса «за»);

- заместитель председателя правительства – министр инвестиционного развития Михаил Чуркин (39 голосов «за»).



Как сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края, губернатор поблагодарил законодательное собрание за совместную конструктивную работу.

