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Глава Иркутской области назвал условия смягчения ограничений

Глава Иркутской области назвал условия смягчения ограничений
Власть,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Сроки зависят от соблюдения режима самоизоляции в майские праздники

Врио губернатора Иркутской области озвучил возможность возврата к нормальной жизни. Об этом Игорь Кобзев рассказал сегодня, 29 апреля, на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории региона.

В области по данным на 9 утра 29 апреля зарегистрировано 114 заболевших (+9 к предыдущим суткам). Госпитализировано 72 человека, из них 19 из обсерваторов, выздоровело 37 пациентов, умерло четверо.

Вчера на совещании в режиме видеоконференции с главами регионов и руководителями федеральных министерств президент России Владимир Путин озвучил решение о продлении мер повышенной готовности и самоизоляции до 11 мая.

- С 12 числа, если ситуация стабилизируется и эпидемия пойдёт на спад, мы начнём смягчать ограничения, – сказал Игорь Кобзев. – От того, как в майские праздники мы будем соблюдать режим самоизоляции, зависит, насколько быстро вернёмся к нормальной жизни.

По словам главы региона, в социальных сетях появились сообщения об открытии торгово-развлекательных центров – «Сильвермолла», «Карамели», «Юбилейного» и других.

- Подчеркиваю: все центры должны быть закрыты до 11 мая включительно! Соответствующие ведомства должны ежедневно проводить проверки и штрафовать нарушителей, – сказал Игорь Кобзев.

Игорь Кобзев также сообщил, что до 5 мая Роспотребнадзор разработает общие рекомендации по выходу из режима ограничений, и поручил региональному управлению подготовить аналогичный план действий с учётом местных особенностей.

Также глава региона поручил председателю правительства области Константину Зайцеву начать работу над планом масштабных действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
коронавирус Иркутская область
 
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