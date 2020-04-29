Врио губернатора Иркутской области отчитался Путину о койках для больных COVID-19

Медицинские организации в Иркутской области полностью подготовлены для приёма больных
Задача к 28 апреля развернуть в стране 95 тысяч специализированных коек, оснащённых всем необходимым для лечения COVID-19, была поставлена президентом России. О её выполнении Владимиру Путину доложил вчера исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в ходе видеоселекторного совещания.
В семи инфекционных лечебных учреждениях региона развернуто 1195 коек. Медицинские организации в регионе полностью подготовлены для приёма больных, обеспечены средствами индивидуальной защиты и препаратами. Проведены инвентаризация и перераспределение оборудования без ущерба для других пациентов.
- На оснащение коечного фонда и приобретение необходимого оборудования в Иркутскую область поступило 956 млн рублей из федерального бюджета. Эти средства направлены на приобретение аппаратов ИВЛ, реанимационного оборудования, средств индивидуальной защиты, - сказал Игорь Кобзев.
Сформирован кадровый резерв медицинских работников. Для выплат стимулирующего характера медработникам выделено 281,3 млн рублей из федерального бюджета, 269,4 млн рублей - из областного.
- Поручаю минздраву вести непрерывный мониторинг обстановки и по стране, и в каждом субъекте Федерации. Мы обязаны действовать на опережение. И если потребуется, незамедлительно принимать меры по дополнительному развёртыванию специализированных коек в регионах, там, где созданного сейчас резерва может в дальнейшем не хватить. Надо иметь в виду любой сценарий развития событий. Используйте каждую возможность, чтобы нарастить ресурс. Все должно быть отлажено, все звенья должны работать как единый механизм, - отметил Владимир Путин.
В ходе совещания Игорь Кобзев высказал предложение придать специальный правовой статус всем категориям медицинского персонала, работающим с коронавирусными больными, и зачесть им время работы с такими пациентами как тройной стаж, то есть один день работы за три дня.
Также Кобзев попросил подержать регионы и для улучшения качества и количества проводимых тестов оснастить их мобильными пунктами тестирования. Для Иркутской области потребность составляет 20 единиц, сообщает пресс-служба областного правительства.
Врио губернатора Иркутской области отчитался Путину о койках для больных COVID-19
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