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Кандидат в прокуроры Забайкалья ранее работал в Иркутской области

Кандидат в прокуроры Забайкалья ранее работал в Иркутской области
Власть,  Фото:прокуратура Волгоградской области
Правительство края уже согласовало его кандидатуру

Кандидатура Максима Ершова в прокуроры Забайкалья согласована правительством региона. Решение принято во вторник на заседании высшего коллегиального органа края.

Максим Олегович Ершов родился 20 июля 1964 года в городе Томске. В 1986 году окончил юридический факультет Томского государственного университета имени Куйбышева. Непосредственно по окончании вышеуказанного учебного заведения, поступил на службу в органы прокуратуры.

С 1986 года, служил в качестве стажёра, а позже – старшего следователя прокуратуры города Надыма Тюменской области. С 1989 года, Максим Ершов приступил к работе в должности старшего следователя прокуратуры воинской части № 9376.

Начиная с мая 1993 года, проходил службу в органах прокуратуры Иркутской области, где последовательно замещал должности заместителя прокурора города Саянска, прокурора Слюдянского района, прокурора города Братска и заместителя прокурора Иркутской области.

С 2006 по 2015 год проходил службу на посту прокурора Мурманской области. Далее стал прокурором Волгоградской области.

Максим Олегович отмечен государственными наградами и знаками отличия. Среди них нагрудный знак «Почётный работник Прокуратуры Российской Федерации», нагрудный знак «За безупречную службу», медаль «За верность закону» I степени. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
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