Площадь локализованного очага составляет 6500 га
В Бурятии за прошедшие сутки проводились работы по тушению 14 лесных пожаров в Баунтовском эвенкийском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Кабанском, Кяхтинском, Мухоршибирском и Прибайкальском районах на общей лесной площади 10 793 га.
На тушении работало 546 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных, было задействовано 127 единиц лесопожарной техники.
Десять лесных пожаров ликвидировано, в том числе сложный пожар на границе с Забайкальским краем, на землях минобороны России.
Также один сложный лесной пожар в Еравнинском районе на границе с Забайкальским краем на площади 6500 га локализован.
Ещё один лесной пожар в каменистых россыпях Заиграевского района локализован.
- На утро 28 апреля проводятся работы по тушению 2 сложных пожаров в Еравнинском районе на общей площади 3 608 га. Также продолжается дотушивание локализованных очагов. Тушение осложняется высокой температурой, сильным порывистым ветром и наличием большого количества сухой травы. Всего с огненной стихией ведут борьбу 222 человека, задействовано 40 единиц лесопожарной техники, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.
В лесах республики введён особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу можно сообщить на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
В Бурятии локализовали сложный пожар на границе с Забайкальем
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