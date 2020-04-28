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Утверждены новые штрафы за незаконную перепланировку

Утверждены новые штрафы за незаконную перепланировку
Власть,  Фото:pixabay.com
Поправки вступят в силу 5 мая

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за самовольную перепланировку жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме для должностных лиц и предпринимателей. Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации 24 апреля. Ранее за незаконную перепланировку жилых помещений штрафы оплачивали только граждане. Подписанный закон вводит штрафы для юридических и должностных лиц и индивидуальных предпринимателей.

Изменения внесены в статью 7.21 КоАП РФ «О нарушении правил пользования жилыми помещениями». В ней говорится, что порча жилых помещений и их самовольная перепланировка влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей. За самовольную перепланировку помещений в многоквартирном доме установлен штраф от 2 тысяч до 2,5 тысяч рублей.

Согласно поправкам, вступающим в силу 5 мая, за незаконную перепланировку вводятся штрафы для должностных лиц (от 4 тысяч до 5 тысяч рублей), организаций и предпринимателей (от 40 тысяч до 50 тысяч рублей).

Помимо этого, вводятся штрафы за порчу жилых помещений или использование их не по назначению. Для должностных лиц штраф составит 2–3 тысячи рублей, юридическим лицам придётся заплатить в десять раз больше — в 20–30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия.
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