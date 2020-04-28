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В Бурятии бухгалтер смошенничала с деньгами коллег

В Бурятии бухгалтер смошенничала с деньгами коллег
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Возбуждено уголовное дело

Межведомственная рабочая группа по противодействию правонарушениям в сфере экономики при прокуратуре Курумканского района Бурятии проверила исполнение бюджетного законодательства в деятельности администраций сельских поселений района.

Выявлен факт хищения денежных средств, причитающихся работникам администраций сельских поселений в качестве заработной платы и отпускных.

Установлено, что ведущий бухгалтер финансового управления администрации Курумканского района, используя должностное положение, похитила эти деньги. 

На основаниях материалов проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с использованием своего служебного положения в крупном размере». Проводится предварительное расследование.

Кроме того, прокурор предъявил в суд 10 исковых заявлений о взыскании с работодателя задолженности по заработной плате, отпускных, а также компенсации за задержку выплат.

Баргузинский районный суд семь исковых заявлений на сумму 52 тысячи рублей удовлетворил, задолженность взыскана. Три исковых заявления находятся на рассмотрении, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
прокуратура
 
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Статья была размещена на сайте газеты «Les Echos»

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