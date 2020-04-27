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В Иркутской области КПП на въездах в лес усилят полицией

В Иркутской области КПП на въездах в лес усилят полицией
Власть,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Также к контролю дорог у леса привлекут Росгвардию

В Иркутской области контрольно-пропускные пункты на въездах в лесные массивы усилят полицией и Росгвардией. Об этом исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил на ежедневном заседании регионального оперативного штаба. Особое внимание он обратил на Качугский район, где с 24 апреля введён режим чрезвычайной ситуации в лесах местного значения.

- Я прошу представителей МВД и Росгвардии прибыть на место и полностью взять под контроль ситуацию: с сегодняшнего дня мы должны контролировать все дороги, которые ведут в лесные массивы, усилить патрулирование, привлечь добровольцев. Необходимо оперативно установить, кто поджигает. Дознавателям важно усилить работу в этом направлении. Призываю все заинтересованные службы, всех глав муниципальных образований мобилизоваться, контролировать строгое соблюдение особого противопожарного режима и мер безопасности, в первую очередь – запрет на посещение лесов и въезд автотранспорта. Это особенно актуально в преддверии майских праздников, – подчеркнул Игорь Кобзев.

В Качугском районе сегодня зарегистрирован ещё один лесной пожар. Огонь перешёл в лес с земель иных назначений в двух километрах от деревни Житова. Площадь возгорания 2,8 га, из которых 1,8 га, покрытых лесом.

Из ранее зарегистрированных в этом муниципальном образовании природных пожаров действующими на 10.30 утра оставались ещё два, один из которых на арендованной территории. Площадь этих очагов – 480 га, в том числе 452 га, покрытых лесом.

Ещё три лесных пожара в Качугском районе находятся в локализованном состоянии. Их общая площадь составляет 6200 га, из которых 2950 га, покрытых лесом.

На тушении всех пожаров в районе задействовано 27 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы, 82 работника лесной охраны, более 40 мобилизованных граждан и 41 единица наземной техник. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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