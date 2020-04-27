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Глава Бурятии: «Все медики работают самоотверженно»

Глава Бурятии: «Все медики работают самоотверженно»
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Алексей Цыденов высказался о роли врачей в текущей ситуации

Глава Бурятии Алексей Цыденов поблагодарил медицинских работников, борющихся с распространением коронавируса.

- Мы понимаем всю важность, незаменимость, ту роль, которую сейчас медицинские работники играют. Всё общество оценило врачей, важность врачей и важность самой профессии. Сами все медицинские работники, весь персонал системы здравоохранения, который так или иначе связан с борьбой с коронавирусом, работает на самом деле от души, самоотверженно. Большое им спасибо за это, - сказал Цыденов.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне стало известно, что на помощь медикам, которые находятся на первом фланге борьбы с коронавирусом, пришли в том числе их бывшие коллеги, находящиеся на пенсии.

По данным на утро 27 апреля, в Бурятии 227 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019. За весь период успешно завершили лечение и выписались из больницы 70 человек. На сегодня круг контактных с заражёнными людьми лиц составляет 1012 человек, все лабораторно обследованы.

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