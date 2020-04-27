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Главу Бурятии просят защитить детей от насилия в период самоизоляции

Главу Бурятии просят защитить детей от насилия в период самоизоляции
Власть,  Фото:pixabay.com
Депутат и общественница обратились к Алексею Цыденову с предложениями по защите детей

Сегодня депутат Народного Хурала Оксана Бухольцева и председатель фонда «Здоровье Бурятии» Светланая Будашкаева обратились к главе республики Алексею Цыденову с предложениями по защите детей от жестокого обращения в семье в условиях режима самоизоляции.

- Защита более слабых членов семьи, в первую очередь детей, от жестокого обращения в семье – одна из важнейших задач государства и общества. Прививка от коронавируса «сиди дома и никуда не выходит», конечно эффективна против COVID-19, не спорю, но не универсальна: дом безопасен далеко не для всех, и многие (чаще всего женщины и дети), напротив, оказались в ситуации более страшной, чем возможное заражение, - пишет Оксана Бухольцева в Facebook.

По её словам, семьи стали проводить больше времени вместе и вынуждены справляться не только с бытовыми вопросами, но и с дополнительным стрессом в виде нехватки денег или риска потерять работу. Кроме того, во время самоизоляции увеличилась продажа алкоголя, который распивается не в кафе и барах, а дома.

- Проблема усугубляется еще и тем, что дети, пострадавшие от жестокого обращения, просто не могут заявить о том, что с ними происходит, потому что находятся в одном помещении с агрессором. Написать друзьям, знакомым они тоже не могут, потому что все их мессенджеры и соцсети контролируются. А педагоги и воспитатели их видят только в онлайн режиме, или отправляют задания для родителей, - объясняет депутат.

Оксана Бухольцева предложила принять ряд мер реагирования и поддержки населения. Депутат рекомендовала разработать специальный план по выявлению случаев жестокого обращения в семье с детьми с привлечением учителей и воспитателей.

Например, учителя могут бить тревогу, если в их классах дети не выходят на связь, не делают домашнее задание; родители детей младшего школьного возраста не реагируют на просьбы воспитателей в группах; во время онлайн уроков родители находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (громкая речь, музыка, нервозность ребенка). Также учителя должны будут сообщать, если видят детей в угнетенном эмоциональном состоянии, запуганных, заплаканных.

Кроме того, Оксана Бухольцева и Светлана Будашкаева предложили рассмотреть возможность организации семейных прогулок возле дома с использованием портала «Работающая Бурятия». Также предложено исключить ответственность для жертв насилия за нарушения ограничительных мер, принятых в республике и муниципалитетах для борьбы с COVID-19.

Помимо этого, в обращении главе рекомендуется обязать полицейских реагировать на любые сообщения о жестоком обращении с детьми и создать реестр центров, НКО, которые могут оказать психологическую помощь ребенку и семье в период самоизоляции. Также среди перечисленных мер есть предложение организовать работу временных приютов для детей, их мам, пожилых людей, которые стали жертвами домашнего насилия.

В Бурятии режим самоизоляции действует до конца апреля, однако не исключено, что он будет продлён. Тема домашнего насилия приобретает в это время особую актуальность.

«Известия» сообщают, что правительственная комиссия по профилактике правонарушений уже поручила губернаторам регионов проработать вопрос о создании кризисных центров для пострадавших от домашнего насилия. 
самоизоляция коронавирус дети насилие
 
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