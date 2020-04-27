В реке Ангара выявлено превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ
Работу левобережных канализационных очистных сооружений Иркутска проверила природоохранная прокуратура. По результатам анализа проб, отобранных на выпуске стоков в реке Ангаре, выявлено превышение допустимой концентрации ряда загрязняющих веществ.
- Это является нарушением природоохранного законодательства, влечет загрязнение реки и ухудшение среды обитания водных биоресурсов. Причина ненадлежащей очистки в том, что оборудование на объекте устарело. Кроме того, комплекс в принципе не рассчитан на тот объем сточных вод, который поступает от населения, - сообщают в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Фактически очистные сооружения не справляются со своими функциями, что не допустимо и требует принятия действенных мер. Однако, несмотря на то, что ещё в 2014 году была разработана проектная документация на реконструкцию, соответствующие работы не были организованы.
Прокурор внёс представление в адрес администрации Иркутска. В настоящее время решается вопрос о привлечении средств областного и федерального бюджетов в целях проведения реконструкции очистных сооружений в рамках нацпроекта «Экология», поскольку средств местного бюджета недостаточно.
Прокуратура Иркутска потребовала реконструкции очистных
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