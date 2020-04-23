Глава минздрава Бурятии «засветилась» во французском СМИ

Статья была размещена на сайте газеты «Les Echos»
Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова «засветилась» в крупной французской газете. Об этом сообщает общественница Дора Хамаганова на своей странице в Facebook.
- На днях в крупнейшей ежедневной экономической газете Франции «Les Echos» / «Эхо», вышла статья корреспондента Ben Quenelle о том, как справляются с COVID-19 больницы Москвы и регионов России. Обозреватель газеты, эксперт-аналитик вышел на меня через бурятских друзей-телеграмеров. И выбрал в качестве позитивного примера среди всех регионов России именно Бурятию! Бен тщательно отслеживает в интернете, социальных сетях работу региональных органов власти в области борьбы с COVID-19, - отмечает Дора Хамаганова.
По её словам, европейский журналист несколько дней терпеливо ждал, пока Евгения Лудупова найдёт 10 минут в своём плотном графике, чтоб ответить на его звонки. «Так жители Франции и Евросоюза узнали про работу министерства здравоохранения Бурятии», добавляет общественница.
- Тираж печатной газеты «Les Echos» составляет 132 тысячи экземпляров. Статья размещена на сайте газеты, который ежедневно посещает более 5 млн пользователей, - пишет она.
Статья же, размещённая во французском СМИ, носит больше негативный характер – в материале рассказывается о большом количестве больных коронавирусом в Москве и Московской области, действующем там режиме самоизоляции, неготовности некоторых регионов к вирусу и т.д. В качестве положительного примера приводится Бурятия.
«Ни одна больница не была закрыта, и у нас было достаточно запасов оборудования: мы были готовы к встрече», - говорит, например, Евгения Лудупова, бывший главный врач, который стал министром здравоохранения в Бурятии, пограничном регионе с Китаем», - сообщается в статье.
Также здесь приводятся слова регионального министра о том, что были отремонтированы больницы, приняты строгие меры для защиты персонала.
На данный момент в Бурятии 167 лабораторно подтверждённых заражения COVID-2019.
Глава минздрава Бурятии «засветилась» во французском СМИ
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