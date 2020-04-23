 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Апреля

22 Апреля

Популярное

Глава минздрава Бурятии «засветилась» во французском СМИ

Глава минздрава Бурятии «засветилась» во французском СМИ
Власть, 
Статья была размещена на сайте газеты «Les Echos»

Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова «засветилась» в крупной французской газете. Об этом сообщает общественница Дора Хамаганова на своей странице в Facebook.

- На днях в крупнейшей ежедневной экономической газете Франции «Les Echos» / «Эхо», вышла статья корреспондента Ben Quenelle о том, как справляются с COVID-19 больницы Москвы и регионов России. Обозреватель газеты, эксперт-аналитик вышел на меня через бурятских друзей-телеграмеров. И выбрал в качестве позитивного примера среди всех регионов России именно Бурятию! Бен тщательно отслеживает в интернете, социальных сетях работу региональных органов власти в области борьбы с COVID-19, - отмечает Дора Хамаганова.

По её словам, европейский журналист несколько дней терпеливо ждал, пока Евгения Лудупова найдёт 10 минут в своём плотном графике, чтоб ответить на его звонки. «Так жители Франции и Евросоюза узнали про работу министерства здравоохранения Бурятии», добавляет общественница.

- Тираж печатной газеты «Les Echos» составляет 132 тысячи экземпляров. Статья размещена на сайте газеты, который ежедневно посещает более 5 млн пользователей, - пишет она.

Статья же, размещённая во французском СМИ, носит больше негативный характер – в материале рассказывается о большом количестве больных коронавирусом в Москве и Московской области, действующем там режиме самоизоляции, неготовности некоторых регионов к вирусу и т.д. В качестве положительного примера приводится Бурятия.

«Ни одна больница не была закрыта, и у нас было достаточно запасов оборудования: мы были готовы к встрече», - говорит, например, Евгения Лудупова, бывший главный врач, который стал министром здравоохранения в Бурятии, пограничном регионе с Китаем», - сообщается в статье.

Также здесь приводятся слова регионального министра о том, что были отремонтированы больницы, приняты строгие меры для защиты персонала.

На данный момент в Бурятии 167 лабораторно подтверждённых заражения COVID-2019
коронавирус минздрав СМИ Франция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Среди самых бедных депутатов Бурятии - крупный землевладелец
Среди самых бедных депутатов Бурятии - крупный землевладелец
Власть, 22.04.2020
«Байкал-Daily» представляет список депутатов бурятского парламента с наименьшими доходами
Антон Виноградов вручил 1000 масок монгольским студентам
Антон Виноградов вручил 1000 масок монгольским студентам
Власть, 22.04.2020
Глава полпредства Бурятии откликнулся на просьбу соседнего государства
Самым богатым бурятским депутатом остался Михаил Гергенов
Самым богатым бурятским депутатом остался Михаил Гергенов
Власть, 22.04.2020
«Байкал-Daily» представляет список депутатов Хурала Бурятии с наибольшим доходом
Улан-удэнские депутаты помогают с адресной помощью жителям
Улан-удэнские депутаты помогают с адресной помощью жителям
Власть, 22.04.2020
На округах депутатов Улан-Удэнского горсовета продолжается адресная помощь жителям
Игорь Марковец обогнал по доходам всё руководство Хурала Бурятии
Игорь Марковец обогнал по доходам всё руководство Хурала Бурятии
Власть, 22.04.2020
Стали известны суммы доходов руководства бурятского парламента
Главу Бурятии «лишили» волос
Главу Бурятии «лишили» волос
Власть, 22.04.2020
Пользователи обсуждают забавный снимок лысого Алексея Цыденова
В Бурятии через суд установили сирены
В Бурятии через суд установили сирены
Власть, 22.04.2020
Системы оповещения людей при пожаре установили на водонапорных башнях
Главу Бурятии научат стрелять из лука
Главу Бурятии научат стрелять из лука
Власть, 21.04.2020
Инна Степанова проведёт для Алексея Цыденова пару тренировок
Улан-Удэнский горсовет поздравил с Днём местного самоуправления
Улан-Удэнский горсовет поздравил с Днём местного самоуправления
Власть, 21.04.2020
21 апреля в России празднуется День местного самоуправления
В Бурятии впервые выберут лучших глав городов и сёл
В Бурятии впервые выберут лучших глав городов и сёл
Власть, 21.04.2020
Призовой фонд конкурса «Лучший муниципальный служащий» увеличили в два раза
Глава Бурятии назначил Ирину Смоляк на новую должность
Глава Бурятии назначил Ирину Смоляк на новую должность
Власть, 21.04.2020
Смоляк возглавила комитет по проектному управлению
Сотрудника районной администрации в Бурятии наказали за медлительность
Сотрудника районной администрации в Бурятии наказали за медлительность
Власть, 20.04.2020
Местная жительница пожаловалась в прокуратуру
Власти Бурятии заявили об отсутствии оснований на режим ЧС
Власти Бурятии заявили об отсутствии оснований на режим ЧС
Власть, 19.04.2020
Власти ответили на иск к главе Бурятии с требованием ввести режим ЧС

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^