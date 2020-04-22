Среди самых бедных депутатов Бурятии - крупный землевладелец

«Байкал-Daily» представляет список депутатов бурятского парламента с наименьшими доходами
Депутаты Народного Хурала Бурятии представили свои декларации о доходах за 2019 год. «Байкал-Daily» уже представлял топ-10 самых богатых парламентариев. Рейтинг возглавил бизнесмен и большой любитель бега Михаил Гергенов.
На очереди топ-10 самых бедных депутатов Народного Хурала. Список возглавил директор Иволгинского плодово-ягодного питомника Найдан Чимбеев. Он задекларировал за 2019-й год 387 тысяч 135 рублей. В собственности у него числится квартира в 31,2 кв. м. Ездит он на машине «Toyota Probox».
В пользовании у парламентария квартира в 42,3 квадрата, которая принадлежит его супруге.
Жена Чимбеева заработала в прошлом году 209 тысяч 76 рублей.
На второй строчке расположился член фракции КПРФ, кандидат технических наук Алексей Багадаев. Он сообщил о доходе в 651 тысячу 840 рублей. В собственности у него ничего нет, однако в пользовании есть квартира в 283 квадрата, земельный участок.
У несовершеннолетнего ребёнка есть в пользовании квартира в 33,4 квадратных метров.
Третьим в списке идёт Николай Дашеев. Он заработал немного больше, чем Алексей Багадаев – 652 тысячи 40 рублей. В собственности у него значатся два земельных участка, жилой дом и доля здания гостиничного комплекса (15/16). Ездит он на «Фиат Дукато».
Также в пользовании имеется земельный участок и дом. У двух его несовершеннолетних детей есть в пользовании квартиры (47 и 83 кв. м.).
Четвёртым в топе идёт представитель ЛДПР Бадмадоржо Жигжитов. Он задекларировал годовой доход в 661 тысячу 840 рублей. В собственности у него ничего нет. Ездит депутат на машине «Toyota Land Cruiser 200». В пользовании у Жигжитова только квартира, которая принадлежит его жене.
Супруга задекларировала в 2019 году довольно большую сумму – 17 млн 191 тысячу. В собственности у неё числятся квартира, 2 машиноместа (общая долевая собственность), подвал (общая долевая собственность, 1/45 доля).
Пятую строчку занял депутат, известный журналист Намсарай Намсараев. Он сообщил о годовом доходе в 696 тысяч 138 рублей. Доходы у него выросли по сравнению с 2018 годом – тогда он заработал 429 261 рубль.
В собственности у него ничего нет.
Супруга Намсарая Намсараева, судя по сведениям о доходах, ничего в прошлом году не заработала. Она владеет земельным участком, жилым домом, в собственности у жены депутата машина «Тойота Corolla».
Шестым здесь идёт член «Справедливой России» Виталий Лыгденов. Он задекларировал доход за 2019 год в размере 745 тысяч 513 рублей. Владеет он тремя земельными участками, гаражом в 43 квадрата.
В пользовании у Лыгденова квартира, собственником которой является его жена. Ездит на «Тойота Land Cruiser 200».
Супруга депутата показала годовой доход в 37 тысяч рублей. В собственности у неё квартира – как и писалось выше, а также машина «Тойота RAV4».
На седьмой строчке расположился кандидат юридических наук, доцент Батор Цыбиков, который показал годовой доход в 842 тысячи 48 рублей. В собственности земельный участок, две квартиры в 83,1 и 46 квадратов. В пользовании у него есть гараж. Ездит он на автомобиле «Toyota RAV 4».
На супругу Цыбикова ничего не зарегистрировано. Заработала она в прошлом году 524 тысячи 810 рублей.
Восьмым в топе идёт депутат Иннокентий Вахрамеев, больше всего пока запомнившийся тем, что прошёл в Хурал при поддержке КПРФ, а затем переметнулся во фракцию «Единая Россия». Он задекларировал доход в 862 тысячи 122 рубля.
Владеет он четырьмя участками, один из них в долевой собственности (1/2 доля), двумя квартирами (63,1 и 117,5 кв.м.). Кроме этого, в собственности значатся гараж, 3 помещения, одно из них в долевой собственности (1/2), здание бытового назначения, а также офис, стоянка автомобилей в 422,4 квадрата.
Передвигается на автомобиле «Хонда Civic 5D», мотоцикле «Сузуки SV1000».
Девятым здесь идёт ещё один член ЛДПР Валерий Кочнев. Он заработал в прошлом году 897 тысяч 582 рубля. В собственности у него квартира, а также доля в квартире (1/3) – так же, как и у его супруги, несовершеннолетнего ребёнка. За ним значатся две машины «ВАЗ Лада Бронто 212090-10», «Хонда ix-55».
Его супруга задекларировала доход за 2019 год в размере 492 тысяч 50 рублей. У неё в собственности квартира в 31,4 квадрата. Ездит жена Кочнева на автомобиле «Nissan March».
Замыкает топ-10 депутат, бывший глава Бичурского района Олег Фёдоров, задекларировавший годовой доход в размере 904 тысячи 880 рублей. Однако список его собственности впечатляет. За ним числятся 23 участка (1 из них в долевой собственности), 4 квартиры, гараж, 8 магазинов, 3 здания, 1 помещение. Есть в графе «собственность» и клуб (1/5 доля).
Также он владеет 4 легковыми машинами – «Toyota Highlander», «Toyota Probox», «Toyota Probox», «Toyota Harrier», 12 грузовыми автомобилями, двумя тракторами, 6 прицепами и 1 полуприцепом.
Впрочем, всего пару лет назад собственности у Фёдорова было ещё больше.
Среди самых бедных депутатов Бурятии - крупный землевладелец
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