На округах депутатов Улан-Удэнского горсовета продолжается адресная помощь жителям
Продуктовые наборы от улан-удэнского дeпутата Долгор Норбоевой розданы семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, из мкрн Батарейка, с ул. Воровского и Ермаковской.
- Для детей в продуктовые наборы включены сладости, - говорит помощник депутата Ханда Намсараева.
Также жителям вручаются многоразовые маски и проводятся беседы по соблюдению профилактических мер. Акция проходит совместно с администрацией Советского района.
- Берегите себя и своих близких, - призывает жителей округа Долгор Норбоева.
В течение всего периода самоизоляции депутаты оказывают финансовую помощь штабам волонтёров. На эти средства добровольцы закупают продуктовые наборы для малоимущих, шьют и бесплатно раздают маски, помогают медикам добраться до места работы и обратно, доставляют продукты пожилым и одиноким.
В целях профилактики коронавирусной инфекции общественные приемные в Улан-Удэнском горсовете и не избирательных округах временно ограничили прием граждан. Обратиться к депутату, в том числе за адресной помощью, можно по письменно по 670000, г. Улан-Удэ, улица Ленина, 54 либо на электронную почту gorsovet@ulan-ude-eg.ru. Также принимаются обращения на официальном сайте ОМСУ: https://ulan-ude-eg.ru/kak-obratitsya/virtualnaya-priemnaya/
Улан-удэнские депутаты помогают с адресной помощью жителям
Власть, Фото:
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