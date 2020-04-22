Главу Бурятии «лишили» волос









Поступок Кадырова моментально разлетелся по СМИ и соцсетям. Пользователи интернета в Бурятии, в свою очередь, предположили, что было бы, если глава Бурятии побрился налысо. С помощью графических программ ему приделали лысину, лишив его привычной шевелюры с проседью. Снимок появился в паблике ves_ulan_ude_.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЕСЬ УЛАН-УДЭ (@ves_ulan_ude_) 21 Апр 2020 в 5:45 PDT



Подписчики страницы высказывали своей мнение по поводу этой публикации в комментариях: «Ну, зачем так?», «Гидроцефалия что ли?», «Ламы бы одобрили», «Был бы челлендж #лысаябашка !», «Ещё надо брови сбрить», «Зачем так издеваться над людьми», «Я тоже считаю, что нет нужды стричься. Всем хочется быть ухоженными. Но ещё больше хочется быть живыми. И речь сейчас не о себе, а о наших детях и родителях. Не стоит оно того, не стоит...».



Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Бурятии

Подписчики страницы высказывали своей мнение по поводу этой публикации в комментариях: «Ну, зачем так?», «Гидроцефалия что ли?», «Ламы бы одобрили», «Был бы челлендж #лысаябашка !», «Ещё надо брови сбрить», «Зачем так издеваться над людьми», «Я тоже считаю, что нет нужды стричься. Всем хочется быть ухоженными. Но ещё больше хочется быть живыми. И речь сейчас не о себе, а о наших детях и родителях. Не стоит оно того, не стоит...».Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Бурятии разрешили работу ранее закрытых парикмахерских , но с обязательным соблюдением санитарных условий.

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился наголо, потому что все парикмахерские и салоны красоты в республике закрыты из-за коронавируса. Так он ответил на вопрос жителя республики о возможности открытия салонов красоты и парикмахерских. Глава региона на своём примере просто посоветовал мужчинам побриться наголо, сняв видео.- Все салоны красоты у нас закрыты, поэтому, как делали наши предки, я тоже решил побриться налысо, - цитирует главу Чечни издание Грозный. Информ.