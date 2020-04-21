21 апреля в России празднуется День местного самоуправления
Праздник установлен указом президента России № 805 в 2012 году для повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества.
Улан-Удэнский городской Совет депутатов является представительным органом местного самоуправления, обладающим правом законодательной инициативы. В том виде, в каком горсовет работает сейчас, он был создан в 1995 году, когда вышел закон «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации».
В городской Совет депутатов первого созыва были избраны 22 депутата сроком на четыре года. В первый год работы депутатского корпуса был разработан устав города. Улан-Удэ стал первым в республике городом, зарегистрировавшим этот документ в министерстве юстиции Бурятии.
Сегодня в Улан-Удэнском горсовете шестого созыва работают 30 депутатов, срок их полномочий – пять лет. Выборы состоялись 8 сентября 2019 года.
- Главными задачами нашего созыва я считаю оперативное взаимодействие с администрацией Улан-Удэ, правительством Республики Бурятия, Народным Хуралом в работе над бюджетом города, в реализации национальных проектов, в исполнении наказов избирателей,– говорит председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев. – Важное условие работы - это привлечение общественности и «народный контроль», мы ведь работаем для горожан. Каждый депутат на своём округе ведёт постоянную работу с жителями, принимает обращения, помогает решить проблемы, в том числе и адресно. Сотрудничаем со школами, детсадами, домами творчества, ветеранскими, общественными организациями. Стараемся всегда быть на связи, помогать.
Чимит Бальжинимаев поздравил коллег с Днём местного самоуправления, пожелав «сил, энергии и успехов в работе на благо Улан-Удэ».
Улан-Удэнский горсовет поздравил с Днём местного самоуправления
Власть, Фото:
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