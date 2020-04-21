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В Бурятии впервые выберут лучших глав городов и сёл

В Бурятии впервые выберут лучших глав городов и сёл
Власть,  Фото:pixabay.com
Призовой фонд конкурса «Лучший муниципальный служащий» увеличили в два раза

В этом году в Бурятии будет впервые проведён республиканский конкурс на звание «Лучший глава городского, сельского поселения». Конкурс приурочен к 25-летию со дня организации местного самоуправления в республике, сообщил зампред правительства Бурятии Баир Цыренов.

- К дате 25-летия местного самоуправления в 2020 году был приурочен ряд мероприятий как в Улан-Удэ, так и в наших районах. Конечно, сложившаяся обстановка скорректировала планы, тем не менее мы планируем провести муниципальный форум Бурятии, республиканский конкурс «Лучший муниципальный служащий», призовой фонд которого увеличен в два раза в честь юбилейной даты, - уточнил он. - Впервые будет проведён республиканский конкурс на звание «Лучший глава городского, сельского поселения». Во втором полугодии состоится первое заседание совета при главе по развитию местного самоуправления.

5 сентября 1995 года был принят республиканский закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Республике Бурятия», а 6 сентября того же года – закон «О выборах органов местного самоуправления Республики Бурятия».

Муниципальное устройство Бурятии представляют 286 муниципальных образований, в том числе 21 муниципальный район, два городских округа, 16 городских и 247 сельских поселений. В Бурятии работает 2295 муниципальных служащих.

- В рамках проведения торжественных мероприятий ко Дню местного самоуправления и к мероприятиям, приуроченным к 25-летию со дня образования органов местного самоуправления в Бурятии подготовлены наградные материалы для поощрения муниципальных служащих и специалистов органов местного самоуправления. Почётное звание «Заслуженный экономист Республики Бурятия» получат два человека, почётную грамоту Республики Бурятия - 28 человек, медаль ордена «Трудовая доблесть» - один человек, медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия» - один человек, почётную грамоту правительства Республики Бурятия – 70 человек, - сообщили в пресс-службе правительства региона.


конкурс муниципальные служащие
 
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