Сотрудника районной администрации в Бурятии наказали за медлительность

Местная жительница пожаловалась в прокуратуру
В прокуратуру обратилась жительница Баргузинского района Бурятии и заявила о нарушении её прав при рассмотрении обращений.
Установлено, что в ноябре 2019 года женщина письменно дважды обратилась в администрацию Баргузинского района по вопросам предоставления земельных участков в аренду.
В нарушение закона одно из заявлений в установленный срок не рассмотрено. Второе – без уведомления заявительницы направлено в администрацию муниципального образования – городского поселения «посёлок Усть-Баргузин» для рассмотрения по существу и дачи ответа.
Главе Баргузинского района внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, в отношении главного специалиста по земельным вопросам администрации муниципального образования возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Мировым судьёй судебного участка № 1 Баргузинского района виновному лицу назначен штраф в размере 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
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Власть, Фото:
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