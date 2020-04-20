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Сотрудника районной администрации в Бурятии наказали за медлительность

Сотрудника районной администрации в Бурятии наказали за медлительность
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Местная жительница пожаловалась в прокуратуру

В прокуратуру обратилась жительница Баргузинского района Бурятии и заявила о нарушении её прав при рассмотрении обращений.

Установлено, что в ноябре 2019 года женщина письменно дважды обратилась в администрацию Баргузинского района по вопросам предоставления земельных участков в аренду.

В нарушение закона одно из заявлений в установленный срок не рассмотрено. Второе – без уведомления заявительницы направлено в администрацию муниципального образования – городского поселения «посёлок Усть-Баргузин» для рассмотрения по существу и дачи ответа.

Главе Баргузинского района внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении главного специалиста по земельным вопросам администрации муниципального образования возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Мировым судьёй судебного участка № 1 Баргузинского района виновному лицу назначен штраф в размере 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
прокуратура
 
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