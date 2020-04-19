Власти Бурятии заявили об отсутствии оснований вводить режим ЧС

Власти ответили на иск к главе Бурятии с требованием ввести режим ЧС



Председатель государственно-правового комитета администрации главы и правительства Бурятии Валерия Халтакшинова пояснила, что в республике нет правовых оснований ввести режим ЧС. Её заявление распространила пресс-служба правительства Бурятии. Таким образом, власти дали ответ по поводу иска, который недавно юристы, имеющие отношение к КПРФ, подали к главе республики Алексею Цыденову. В административном иске говорится о требовании ввести режим ЧС с тем, чтобы принять больше мер поддержки населения в условиях пандемии коронавируса.



- В Российской Федерации и на территории Бурятии действует чрезвычайно развитая нормативно-правовая база. В частности, имеется федеральный закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного техногенного и прочего характера и аналогичные нормативно-правовые акты, принятые в республике. Если вводить чрезвычайную ситуацию на территории Республики Бурятия, то это будет чрезвычайная ситуация регионального масштаба, - отметила Валерия Халтакшинова.



Председатель государственно-правового комитета сослалась на постановление правительства РФ от 21 мая 2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Согласно документу, чрезвычайной ситуацией регионального характера является ситуация, в которой зона ЧС не выходит за пределы территории одного региона, при этом количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, то есть ставших инвалидами вследствие причинения средней тяжести вреда здоровью или тяжкого вреда здоровью, составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек, либо размер материального ущерба составляет свыше 12 млн рублей, но не более 1,2 млрд рублей.



На сегодняшний день в Бурятии объявлен режим повышенной готовности.



- У нас нет правовых оснований вводить режим чрезвычайной ситуации, потому что, слава богу, у нас нет более 50 погибших людей и, слава богу, нет разрушенных зданий, сооружений, жилищ людей на сумму с ущербом свыше 12 млн рублей, - подчеркнула Валерия Халтакшинова.





