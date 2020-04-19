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Алексей Цыденов поздравил Бурятию с Пасхой

Алексей Цыденов поздравил Бурятию с Пасхой
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Глава Бурятии отметил «бескорыстное единение» всех жителей республики 

На странице главы Бурятии Алексея Цыденова в Instagram появилось поздравление с Пасхой.

- Дорогие земляки! От всей души поздравляю православных христиан, всех жителей республики со Светлым Христовым Воскресением! Пасхальные торжества несут в себе свет веры и добра, наполняют сердца радостью, надеждой и любовью к ближним. Для всех жителей республики, независимо от вероисповедания, мировоззрения, близки общечеловеческие идеи, воплощенные в этом празднике – бескорыстное единение людей, духовное совершенствование, милосердие и сопереживание. Все эти светлые качества проявляют жители нашей республики в непростое время. Мы ценим и от всего сердца благодарим за самоотверженность и милосердие медицинских работников. За бескорыстность и заботу наших волонтеров. Сопереживание и поддержку со стороны многих наших земляков. Каждый откликается сердцем и вносит свой посильный вклад в общее благое дело, - написал глава Бурятии.

Он также поблагодарил Бурятскую митрополию «за созидательное, добродетельное участие в общественной жизни». Алексей Цыденов назвал её «примером чистоты помыслов, мудрости, доброты укрепляет в людях веру и надежду, которая дарит радость мирного бытия, побуждает к благодеянию».

- Пусть светлый праздник принесёт в каждый дом счастье и процветание, вдохновит на благие дела и придаст силы для новых свершений. От всей души желаю всем жителям республики крепкого здоровья, благополучия, мира и добра! – пожелал глава Бурятии. – ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!!

Первый комментарий к записи оставил Бурятский митрополит Савватий. «Воистину Воскресе Христос!» - написал он.

Пост Алексея Цыденова уже лайкнули более 1 800 пользователей.

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