Глава Бурятии отметил «бескорыстное единение» всех жителей республики
На странице главы Бурятии Алексея Цыденова в Instagram появилось поздравление с Пасхой.
- Дорогие земляки! От всей души поздравляю православных христиан, всех жителей республики со Светлым Христовым Воскресением! Пасхальные торжества несут в себе свет веры и добра, наполняют сердца радостью, надеждой и любовью к ближним. Для всех жителей республики, независимо от вероисповедания, мировоззрения, близки общечеловеческие идеи, воплощенные в этом празднике – бескорыстное единение людей, духовное совершенствование, милосердие и сопереживание. Все эти светлые качества проявляют жители нашей республики в непростое время. Мы ценим и от всего сердца благодарим за самоотверженность и милосердие медицинских работников. За бескорыстность и заботу наших волонтеров. Сопереживание и поддержку со стороны многих наших земляков. Каждый откликается сердцем и вносит свой посильный вклад в общее благое дело, - написал глава Бурятии.
Он также поблагодарил Бурятскую митрополию «за созидательное, добродетельное участие в общественной жизни». Алексей Цыденов назвал её «примером чистоты помыслов, мудрости, доброты укрепляет в людях веру и надежду, которая дарит радость мирного бытия, побуждает к благодеянию».
- Пусть светлый праздник принесёт в каждый дом счастье и процветание, вдохновит на благие дела и придаст силы для новых свершений. От всей души желаю всем жителям республики крепкого здоровья, благополучия, мира и добра! – пожелал глава Бурятии. – ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!!
Первый комментарий к записи оставил Бурятский митрополит Савватий. «Воистину Воскресе Христос!» - написал он.
Пост Алексея Цыденова уже лайкнули более 1 800 пользователей.
Алексей Цыденов поздравил Бурятию с Пасхой
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 19.04.2020
Глава Бурятии отметил «бескорыстное единение» всех жителей республики
Интерактивный портал «Активный гражданин» помогает влиять на работу органов власти
Постановление подписал мэр Игорь Шутенков
Министры Бурятии начали обнародовать свои доходы за 2019 год
Разрыв в доходах зампредов правительства Бурятии доходит почти до четырёх раз
Из-за коронавируса очное обучение приостановлено
За год не было совершено никаких покупок недвижимости
Валерий Петров помог с доставкой 300 защитных костюмов для медиков
Депутаты Улан-Удэнского горсовета решили перенаправить средства, предусмотренные для благоустройства городских территорий, на неотложную санитарную обработку
Нарушение выявила прокуратура
Президент Владимир Путин вновь обратился к россиянам 15 апреля
Алексей Цыденов обсудил с министрами и руководителями волонтёрских штабов меры помощи нуждающимся
Нарушения допускались при перечислении муниципалитетам субсидий
Прокуратура выявила нарушения в администрации Тарбагатайского района
Власть, 15.04.2020
Путин выступит сегодня около 15 часов по московскому времени