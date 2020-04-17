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Руководство мэрии Улан-Удэ лично ответит за коррупционеров в своих рядах

Руководство мэрии Улан-Удэ лично ответит за коррупционеров в своих рядах
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Постановление подписал мэр Игорь Шутенков

Руководители структурных подразделений администрации Улан-Удэ и глава районов города понесут персональную ответственность за работу по противодействию коррупции в возглавляемых ими подразделениях.

Соответствующее постановление 13 апреля подписал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Улан-Удэнскому горсовету и контрольно-счётной палате города рекомендовано принять документ о персональной ответственности за профилактику и противодействие коррупции в возглавляемых органах местного самоуправления.

Кроме того, к антикоррупционной работе привлекут общественников. Ответственные специалисты должны будут эффективно взаимодействовать с городской общественной палатой и привлекать её к участию в различных мероприятиях.

Персональная ответственность за антикоррупционную деятельность будет возложена и на руководителей муниципальных учреждений и предприятий. Этим пунктом будут дополнены их должностные обязанности.
коррупция Мэрия Улан-Удэ
 
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