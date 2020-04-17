Руководство мэрии Улан-Удэ лично ответит за коррупционеров в своих рядах

Постановление подписал мэр Игорь Шутенков



Руководители структурных подразделений администрации Улан-Удэ и глава районов города понесут персональную ответственность за работу по противодействию коррупции в возглавляемых ими подразделениях.



Соответствующее постановление 13 апреля подписал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



Улан-Удэнскому горсовету и контрольно-счётной палате города рекомендовано принять документ о персональной ответственности за профилактику и противодействие коррупции в возглавляемых органах местного самоуправления.



Кроме того, к антикоррупционной работе привлекут общественников. Ответственные специалисты должны будут эффективно взаимодействовать с городской общественной палатой и привлекать её к участию в различных мероприятиях.



Персональная ответственность за антикоррупционную деятельность будет возложена и на руководителей муниципальных учреждений и предприятий. Этим пунктом будут дополнены их должностные обязанности.

