Постановление подписал мэр Игорь Шутенков
Руководители структурных подразделений администрации Улан-Удэ и глава районов города понесут персональную ответственность за работу по противодействию коррупции в возглавляемых ими подразделениях.
Соответствующее постановление 13 апреля подписал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Улан-Удэнскому горсовету и контрольно-счётной палате города рекомендовано принять документ о персональной ответственности за профилактику и противодействие коррупции в возглавляемых органах местного самоуправления.
Кроме того, к антикоррупционной работе привлекут общественников. Ответственные специалисты должны будут эффективно взаимодействовать с городской общественной палатой и привлекать её к участию в различных мероприятиях.
Персональная ответственность за антикоррупционную деятельность будет возложена и на руководителей муниципальных учреждений и предприятий. Этим пунктом будут дополнены их должностные обязанности.
Руководство мэрии Улан-Удэ лично ответит за коррупционеров в своих рядах
Власть, Фото:
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