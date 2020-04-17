Агентство ГО и ЧС Бурятии перешло на дистанционное обучение



В структурном подразделении Республиканского агентства ГО и ЧС, учебно-методическом центре ГКУ РБ «Центр по ГО, защите населения и территорий от ЧС» проводится дистанционное обучение.



Основным видом деятельности центра является обучение должностных лиц и специалистов ГО, специалистов Бурятской территориальной подсистемы, муниципального и объектового звеньев Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.



- На данный момент из-за угрозы распространения короновирусной инфекции учебно-методический центр перешёл на заочную форму обучения слушателей с применением дистанционных технологий. В период с 30 марта по 10 апреля учебно-методическим центром обучено по заочной форме обучения слушателей с применением дистанционных технологий по двум категориям-работники эвакуационных органов и работники, осуществляющие обучение различных групп населения, 36 человек, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



После прохождения учебных курсов слушателя выдаётся удостоверение установленного образца. Сейчас в учебно-методическом центре ГКУ РБ «Центр по ГО, защите населения и территорий от ЧС» обучается 45 человек.

