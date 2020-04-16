Валерий Петров помог с доставкой 300 защитных костюмов для медиков
Заместитель председателя правительства Бурятии по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов поблагодарил министерство обороны и лично главного военного прокурора Валерия Петрова. Благодарность прозвучала за помощь в виде 300 костюмов для работы в условиях распространения кроронавирусной инфекции.
-От лица правительства Республики Бурятия хочу поблагодарить министерство обороны и Валерия Георгиевича за оказанную нам поддержку. В нынешней непростой ситуации нам нужна любая помощь. Костюмы поступили в регион очень своевременно, - подчеркнул Вячеслав Цыбикжапов.
15 апреля в Бурятию специальным рейсом министерства обороны поступили 300 комплектов медицинской одежды, каждый из которых включает в себя костюм, респиратор, перчатки и лицевой экран. Костюмы переданы медицине катастроф и будут распределены министерством здравоохранения республики Бурятии в зависимости от нужд учреждений.
Валерий Петров с 2006 по 2017 годы занимал пост прокурора Бурятии. С 2017-го по настоящее время – заместитель Генпрокурора России – главный военный прокурор.
Правительство Бурятии поблагодарило Валерия Петрова
Власть, Фото:
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